Ruud erster Norweger im Viertelfinale von Paris

Erstmals steht ein Tennisspieler aus Norwegen im Viertelfinale der French Open.

Casper Ruud zog erstmals in die Runde der letzten Acht eines Grand-Slam-Turniers ein. Der Weltranglistenachte aus Oslo brauchte in Paris 2:31 Stunden, um sich mit 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 gegen Hubert Hurkacz aus Polen durchzusetzen. Ruud ist der erste Norweger, der bei dem Sandplatz-Klassiker so weit gekommen ist.

Hurkacz verpasste es dagegen, als erster Spieler seines Landes seit Wojtek Fibak 1980 in die Runde der letzten Acht vorzustoßen. Ruud, der in diesem Jahr schon in Genf und Buenos Aires Titel gewinnen konnte, trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem 19 Jahre alten Dänen Holger Rune und dem Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas.

Kasatkina und Kudermetova im Viertelfinale

Die beiden Russinnen Daria Kasatkina und Veronika Kudermetova haben bei den French Open das Viertelfinale erreicht. Die an Nummer 20 gesetzte Kasatkina gewann am Montag in Paris gegen die Italienerin Camila Giorgi klar mit 6:2, 6:2. Kudermetova, an Nummer 29 notiert, setzte sich gegen die US-Amerikanerin Madison Keys mit 1:6, 6:3, 6:1 durch. Als letzte Deutsche war Angelique Kerber beim Sandplatz-Klassiker in der dritten Runde gescheitert.