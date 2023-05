Rutters Abschied folgt der Abstieg

Im Januar verließ Georginio Rutter unter Tränen die TSG Hoffenheim, nun ist er mit Leeds United aus der Premier League abgestiegen.

Es war ein tränenreicher Abschied, als Georginio Rutter im Januar direkt aus dem Hoffenheimer Trainingslager in Portugal heraus nach England verkauft worden war. Der Trennungsschmerz wurde für die TSG gelindert durch eine Sofortzahlung von Leeds United von 28 Millionen Euro, die sich mit Boni auf 40 Millionen steigern könnten und für Rutter von einem Vertrag bis 2028 und einem Gehaltsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro.

Fünf Monate später dürfte dem jungen Franzosen erneut zum Heulen zumute sein. Denn nach einer 1:4-Pleite zum Abschluss gegen die Tottenham Hotspurs ist Leeds am Sonntagabend aus der Premier League abgestiegen. Als Vorletzter und mit fünf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer muss United den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Zudem war Rutter zwischenzeitlich seit seinem 21. Geburtstag am 20. April nicht mehr berücksichtigt worden. Am 17. April war Rutter letztmalig eingewechselt worden beim 1:6 gegen den FC Liverpool, erst am Sonntag durfte er die letzte halbe Stunde in der Erstklassigkeit auf dem Platz verbringen. Und verbuchte dabei nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung prompt seinen ersten Assist und bereitete den Ehrentreffer von Jack Harrison zum zwischenzeitlichen 1:2 vor. Es war der insgesamt 11. Einsatz für den in Hoffenheim meist gesetzten Angreifer, der in England bislang ohne Tor blieb. Nur ein einziges Mal stand der schussgewaltige Linksfüßer in der Startelf von Leeds und wurde bei der 0:1-Niederlage beim FC Chelsea nach 68 Minuten ausgewechselt.

TSG muss keine Abstriche befürchten

Das Konto gut gefüllt, aber der Kopf leer, zudem erfuhr die verheißungsvolle Entwicklung des U-21-Nationalspielers Frankeichs einen herben Knick. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Talent nun weitergeht. Schließlich ist Rutter kein Geringverdiener und dürfte in der Zweitklassigkeit seinen sportlichen Zielen und Ansprüchen deutlich hinterherhinken. Wie sich der Abstieg auf sein Gehalt auswirkt, ist ungewiss, nennenswerte Folgen oder Abstriche auf die mit der TSG vereinbarten Bonuszahlungen soll der sportliche Rückschritt dem Vernehmen nach nicht haben.

Rutter war im Winter 2020 für 750000 Euro von Stade Rennes in den Kraichgau gewechselt und wäre bei vollumfänglicher Ablöse der drittteuerste Hoffenheimer aller Zeiten.