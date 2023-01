Rutter vor dem Absprung nach England?

Am Freitag hatte Georginio Rutter gegen Wolfsburg überraschend gefehlt - aus gutem Grund. Womöglich steht der 20-jährige Franzose vor einem Wechsel in die Premier League.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Albufeira (Portugal) berichtet Michael Pfeifer

Es verwunderte schon sehr, dass Georginio Rutter nur als Zaungast auftrat am Freitag am Rande des Hoffenheimer Testspiels gegen den VfL Wolfsburg (2:3). Obgleich der Stürmer nach dem jüngsten Trainingseindrücken eigentlich als Startelfkandidat vorgesehen war. Gut gelaunt und ohne erkennbare Einschränkung hatte der Franzose das Spiel seiner Kollegen verfolgt und sich dabei auch angeregt mit seinem Berater Roger Wittmann unterhalten, der überraschend auch vor Ort war.

Oder gibt es da etwa einen Zusammenhang zu Rutters Auszeit? Wie sich herausstellte, gibt es den. Nach kicker-Informationen bahnt sich ein Transfer an, weshalb der Spieler nicht mehr ins Risiko einer Verletzung gehen soll. Demnach hat Premier Klub Leeds United den Hoffenheimer Angreifer im Visier und seine finanzstarken Fühler ausgestreckt. Möglicherweise kann alles sogar ganz schnell gehen, wenn die Engländer ein konkretes Angebot vorlegen und sich die Parteien einig werden.

Es wäre der sehr zügig vollzogene nächste Karriereschritt, für das erst im Februar 2021 von Stade Rennes geholte Talent. In der Tat hatte sich Rutter sehr schnell etabliert, in der vergangenen Saison in fast allen Pflichtspielen der Hoffenheimer auf dem Platz gestanden und sich mit acht Saisontreffern und vier Assists zu einem der besten Scorer der TSG gemausert. Bereits vor einem Jahr wurde Rutters Vertrag dementsprechend angepasst und bis 2026 verlängert. Die Anlagen und das Potenzial des U-21-Nationalspielers Frankreichs sind enorm, wenngleich seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen scheint.

Ein Wechsel in die Premier League zum aktuellen Tabellenvierzehnten wäre der nächste gewaltige Schritt für Rutter. Sicher auch finanziell für den Spieler wie für die TSG, die die Frohnatur für nur 750000 Euro verpflichtet hatte und auf eine stattliche Gewinnspanne hoffen darf. Eine festgelegte Ablöse dürfte derzeit noch nicht greifen, demnach ist die Abstandszahlung frei verhandelbar.

Zuletzt erst war Deutschlands U-21-Nationalspieler Kevin Schade für rund 25 Millionen Euro von Freiburg zum FC Brentford nach England transferiert worden.