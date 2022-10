Rutter verlor den Münchner aus den Augen: Darum stand Musiala blank

Völlig unbedrängt konnte Bayerns Nationalspieler nach einer Ecke zur Münchner Führung einschieben. Die Hintergründe.

Die TSG-Fans trauten ihren Augen nicht. Mit viel Engagement und Laufarbeit hatten die Hoffenheimer den favorisierten Bayern bis dahin das Leben schwergemacht, sie dann aber regelrecht zum Toreschießen eingeladen. Nach einer Ecke war der diesmal als Chef der Dreierkette fungierende Ozan Kabak unter dem Ball durchgetaucht, dagegen erreichte Münchens Goretzka die Kugel und verlängerte sie Richtung zweiten Pfosten. Dort stand mutterseelenallein Jamal Musiala. Der Nationalspieler dürfte selbst verwundert gewesen sein über seine Bewegungsfreiheit, legte sich das Spielgerät noch zurecht und schlenzte unbedrängt und überlegt zum 1:0 für München ein.

"Um gegen die Bayern zu gewinnen, darf man sich keine individuellen Fehler erlauben und muss die eigenen Chancen konsequent nutzen", weiß Trainer André Breitenreiter. Beides gelang am Samstag nicht. "Wir haben ein Tor nach einem Standard gekriegt und eines nach eigenem Ballbesitz, wo wir den Ball ins Zentrum spielen, das wollten wir auch nicht machen. Das ist umso ärgerlicher."

Breitenreiter: "Er hat das zu spät gesehen, weil er sich an den anderen Spielern orientiert hat"

Vor allem die Entstehung des 0:1 gab den Beobachtern Rätsel auf. "Wenn man einen so frei stehen lässt, dann stimmt etwas in der Organisation nicht", deutete Oliver Baumann an. Was genau passiert war, verriet später Breitenreiter. "Die Bayern agieren mit drei, vier Spielern im Rückraum, aber man weiß eben nicht, wer tatsächlich noch dazustößt. Da muss man schon aufmerksam sein, wer noch mit reingeht", erläuterte Breitenreiter. Letzteres war Georginio Rutter offenbar entgangen. "Musiala hat sich im Rücken von Georgi aufgehalten, er hat das zu spät gesehen, weil er sich an den anderen Spielern orientiert hat", so Breitenreiter, "und dann kommt der Ball auch genau dorthin, wo Musiala frei ist, dann nutzt er diese Chance natürlich eiskalt. Das müssen wir beim nächsten Mal sicher besser machen. Das ist keine persönliche Kritik an Georgi, überhaupt nicht. Aber das nutzen die Bayern sofort aus."

kicker Wochenendrückblick vom 24.10.2022 Schlusslicht Bochum besiegt Spitzenreiter Union Berlin, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist gestorben, SC Magdeburg verteidigt Klubweltmeister-Titel gegen Barcelona kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.9.2022 25.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Auch auf der anderen Spielfeldseite ärgerte sich Rutter. Der junge Franzose war neben Grischa Prömel (44.) der einzige Hoffenheimer, der imstande war, das Bayerntor in ernste Gefahr zu bringen. Mehrfach setzte sich der 20-Jährige gegen seinen Landsmann Upamecano durch. Nach 24 Minuten hatte er den Münchner vernascht und kam mit seinem starken linken Fuß zu Abschluss, scheiterte aber an Münchens Torhüter Sven Ulreich, der den Winkel geschickt verkürzt und den Ball per Fußabwehr zur Ecke geklärt hatte.

Nach 40 Minuten schoss Rutter mit dem etwas schwächeren rechten Fuß, diesmal wischte Ulreich den Ball mit der Hand zur Ecke. Und in der einzigen Hoffenheimer Torszene der zweiten Hälfte verfehlte Rutters Kopfball knapp das Münchner Gehäuse. Mit ein bisschen mehr Abschlussglück vorne und Konzentration hinten hätte Rutter also eine ganz andere Rolle spielen können.