Russland und Belarus von FIFA Global Series ausgeschlossen

Electronic Arts hat am Mittwochabend bekannt gegeben, russische und belarussische Spieler sowie Teams von der FIFA 22 Global Series (FGS) auszuschließen.

Die kompetitive FIFA 22-Saison ist für russische und belarussische Profis beendet. Electronic Arts (EA) hat sämtliche Spieler und Teams aus Russland und Belarus von der FGS ausgeschlossen.

Damit lässt EA die nächste Konsequenz des Ukraine-Kriegs folgen. Zunächst waren das russische Nationalteam sowie die drei Moskauer Klubs ZSKA, Lokomotive und Spartak aus FIFA 22 entfernt worden. Im Anschluss wurde auch der Verkauf des Titels in Russland und Belarus eingestellt.

Russland zuletzt schon nicht mehr aktiv

"Wir sind immer noch schockiert über den Konflikt, der sich in der Ukraine entwickelt, und schließen den vielen Stimmen weltweit an, die nach Frieden und einem Ende der Invasion rufen", leitet EA das offizielle Statement zum FGS-Ausschluss ein: "Wir stehen in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine."

Die russische eNationalmannschaft war schon nicht mehr in der dritten Woche der Play-Ins zur FIFAe Nations Series angetreten. Die virtuelle "Sbornaja" war in Division 2 der zweiten europäischen Conference gesetzt und hätte gegen Deutschland spielen müssen - das DFB-Team erhielt zwei 3:0-Siege am Grünen Tisch.

Gazprom-Logo noch auf Schalke-Trikots

Auf dem Weg zum FIFAe World Cup 2022 ist vor allem Robert 'Ufenok77' Fakhretdinov betroffen, der im Global Series-Ranking Osteuropas auf dem achten Rang stand. Zudem werden natürlich die russischen eNationalspieler Daniil 'Abeldos' Abeldiaev und Artem 'Xali' Khalilov, die auch in der eNations Series aufgelaufen waren, ausgeschlossen.

Nicht mehr teilnahmeberechtigt sind russische und belarussische Spieler darüber hinaus auch an der Apex Legends Global Series. Noch nicht gekümmert hat sich EA derweil etwa um das Gazprom-Logo auf den digitalen Trikots des FC Schalke 04. In der Realität tragen die Knappen dieses schon seit Ende Februar nicht mehr.