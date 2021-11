"Russland ist nach 2018 auch nicht demokratischer geworden"

Wird sich Katar durch die Fußball-WM 2022 in ein offeneres Land verwandeln? Im Prinzip dreht sich die Debatte um genau diese Frage seit der skandalumtosten Vergabe 2010 durch das FIFA-Exekutivkomitee. Thomas Hitzlsperger glaubt nicht an eine nachhaltige Entwicklung.

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, der 2014 mit seinem Coming-Out eine Schweigespirale im deutschen Männerfußball durchbrochen und damit ein wichtiges, gesellschaftliches Zeichen gesetzt hat, versteht zwar den Ansatz, dass durch den Fokus der Weltöffentlichkeit bestimmte Dinge angeschoben werden können: "Man versucht, damit die alte diplomatische Idee von Wandel durch Annäherung zu bemühen."

Es folgt das große Aber: "Meine Hoffnung auf Verbesserung hält sich in Grenzen. Es wird der FIFA nicht schwerfallen, vier Wochen lang Bilder zu zeigen, die den Eindruck von Fortschritt vermitteln, ohne dass sich im Land in den kommenden Jahren grundsätzlich etwas ändert. Aber an eine nachhaltige Verbesserung allein durch eine WM glaube ich nicht. Russland ist nach der letzten WM auch nicht demokratischer und liberaler geworden." Dem 39-Jährigen wäre da Ehrlichkeit lieber, "wenn man knallhart sagt: Die arabische Welt ist ein wichtiger Markt mit potenten Sponsoren, sie haben eine Top-Bewerbung abgegeben, also spielen wir da."

Homosexualität ist in Katar verboten, immerhin erklärte das Organisationskomitee vor rund einem Jahr, es werde das Zeigen der Regenbogenflagge in den Stadien erlauben. Hitzlsperger findet: "Das ist auf alle Fälle begrüßenswert, weil derartige Symbole immer wieder Diskussionen auslösen. Wenn schon die WM in Katar stattfindet, dann muss sich die FIFA diesen Diskussionen eben stellen. Und genauso der Staat Katar." Das Emirat steht auch wegen unmenschlicher Bedingungen für Gastarbeiter scharf in der Kritik, zudem rangierte Katar 2020 im Frauen-Gleichstellungsindex des World Economic Forum auf Rang 135 von weltweit 153 Ländern.

Ein Jahr vor dem Anpfiff des umstrittenen Turniers hat der kicker mit Experten gesprochen wie der ehemaligen katarischen Frauennationaltrainerin Monika Staab, der Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth, Öyvind Alapnes, dem CEO des norwegischen Klubs Tromsö IL, der einen Boykott anstrebte, Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland, und Dietmar Schäfers, Vize-Präsident der internationalen Bau- und Holzarbeitergewerkschaft. Tenor: Eine Entwicklung ist angestoßen, doch der kritische Diskurs muss weitergehen. Das große Titelthema "WM im Abseits" lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker oder bereits ab Sonntagabend im eMagazine. Es ist zugleich der Auftakt in unsere Themenwoche: "Ein Jahr bis Katar" wird auch in den nächsten Tagen ein Schwerpunkt auf allen Kanälen sein.

