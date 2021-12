Russland bucht das Halbfinale gegen Deutschland

Topfavorit Russland hat das Halbfinal-Duell gegen Deutschland beim Davis Cup bereits nach den beiden Einzeln klargemacht. Während Daniil Medvedev seiner Favoritenrolle gerecht wurde, war der Auftritt von Andrey Rublev aber alles andere als souverän.

Der Weltranglisten-Fünfte Rublev war als erster gegen Elias Ymer gefordert und gegen die Nummer 171 der Welt turmhoher Favorit. Dieser Rolle wurde er in Satz eins dann auch durchaus gerecht, doch nach dem 6:2 verlor Rublev den Faden - und das just als er beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn aufschlug.

Ymer breakte den Russen in dem Moment und holte sich in der Folge Spiel um Spiel und schließlich Satz zwei mit 7:5. Im entscheidenden Dritten wehrte Ymer mehrfach Breakbälle ab und erzwang den Tiebreak, in dem das schwedische Märchen dann aber ausblieb. In diesem zog Rublev rasch auf 6:3 davon und verwandelte prompt seinen ersten Matchball zum 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Medvedev hat keine Lust auf Spannung

Danach trat Daniil Medvedev auf den Plan - und der Weltranglistenzweite machte es nicht ganz so spannend. Routiniert setzte er sich gegen Mikael Ymer, Nummer 94 der Welt, mit 6:4, 6:3 durch und bescherte Russland so den entscheidenden zweiten Sieg.

Das Doppel war damit hinfällig - und das Halbfinal-Duell gegen die deutsche Mannschaft perfekt. Das steigt am Samstag (13 Uhr). Tags zuvor wird der erste Finalist zwischen Serbien und Kroatien ermittelt.