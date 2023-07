Russische Teams bleiben in der Euroleague ausgeschlossen

Russische Basketball-Klubs bleiben auch in der kommenden Saison der Euroleague und des Eurocup ausgeschlossen.

Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die russischen Vereine durften aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereits in der vergangenen Saison nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen, in den von der FIBA Europe organisierten Wettbewerben Champions League - hier gewannen die Telekom Baskets Bonn in diesem Sommer - und FIBA Europe Cup gilt die gleiche Regelung.

Betroffen von der Entscheidung sind unter anderem die beiden Topvereine ZSKA Moskau, zuletzt im Jahr 2019 durch einen Finalsieg über Anadolu Efes Istanbul Champion, und Zenit St. Petersburg. Die Euroleague ist vor dem Eurocup der wichtigste europäische Wettbewerb im Vereinsbasketball. Mit Alba Berlin und Bayern München spielen kommende Saison erneut zwei deutsche Vertreter in der Königsklasse der europäischen Korbjäger mit.