Russell führt Lakers zum Sieg über den Ersten - Nets patzen in Memphis

Die Los Angeles Lakers nähern sich immer häufiger ihrem Leistungsvermögen an. D'Angelo Russell, Anthony Davis und LeBron James überzeugten beim Sieg über OKC. Auf dem harten Boden der Tatsachen sind nach Zwischenhoch Dennis Schröder und die Brooklyn Nets gelandet. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Formkurve der Lakers zeigt nach oben. Jüngstes Beispiel: ein 116:104 über den bisherigen Spitzenreiter der Western Conference, die Oklahoma City Thunder. Point Guard D'Angelo Russell lief an der Seite der Topstars Anthony Davis (24 Punkte, 12 Rebounds) und LeBron James (19 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists) heiß, traf fünf Würfe von draußen, wobei er den entscheidenden Run der Kalifornier mit drei Dreiern in Serie befeuerte.

"Sie sind so gut gecoacht, man darf gegen sie nicht relaxen", sagte Russell - mit 26 Zählern bester Scorer seines Teams - später. "Du schlägst sie nicht einfach zufällig." Dass es kein Zufall war, zeigt allein schon die Tatsache, dass die Lakers (34-29) OKC nun in drei von vier Duellen in dieser Saison bezwingen konnten und aktuell ligaübergreifend auf zehn Siege in den vergangenen 14 Partien verweisen können. Die Thunder sind mit einer Bilanz von 42-19 in der engen Spitzengruppe im Westen nur noch Zweiter.

Denn die Minnesota Timberwolves (43-19) lösten ihre Pflichtaufgabe gegen die Portland Trail Blazers (17-43) mit 119:114, wobei Rudy Gobert am Brett große Dominanz ausstrahlte (25 Punkte, 16 Rebounds, 3 Blocks). Kurios dabei: Anthony Edwards kam nach dem Warmmachen in den Katakomben zu spät auf den Court und verpasste den Tip-Off. "Ich habe mein Zeitgefühl verloren", erklärte der 22-Jährige nach der Partie seine Verspätung. 35 Sekunden nach Spielbeginn wurde er bei der ersten Unterbrechung direkt eingewechselt. Erstmals seit seiner Rookie-Saison kam Edwards damit nicht als Starter zum Einsatz, am Ende stand er bei 13 Punkten in 35 Minuten.

Gleichauf mit OKC folgt Meister Denver Nuggets auf Rang drei, Vierter sind die Los Angeles Clippers (39-21) um Daniel Theis nach einem 106:113 bei den Milwaukee Bucks.

Lillard kompensiert Giannis-Fehlen - Schröder verpasst Double-Double knapp

Die gewannen trotz des Fehlens von Star-Center Giannis Antetokounmpo (Achillessehne) und feierten den sechsten Sieg in Serie seit der All-Star-Pause. Damian Lillard führte sein Team mit 41 Punkten zum nächsten Erfolg, tatkräftig unterstützt von Bobby Portis Jr. (28 Punkte, 16 Rebounds). Bei den Clippers, deren Routinier Russell Westbrock nach Handfraktur inzwischen operiert wurde und noch vor den Playoffs zurückkehren soll, kamen Paul George und James Harden auf jeweils 29 Punkte, Theis von der Bank auf sieben Zähler und sechs Rebounds.

Während die Bucks (41-21) Platz zwei im Osten hinter den enteilenden Boston Celtics (48-12) untermauerten, müssen sich die Brooklyn Nets weiterhin strecken, um überhaupt in den Top 10 zu landen. Das Team von Dennis Schröder unterlag bei den ersatzgeschwächten Memphis Grizzlies mit 102:106. Schröder kam auf 13 Punkte bei neun Vorlagen, die Nets sind aktuell Elfter im Osten (24-37).

Bulls drehen Spiel in Sacramento

Einer der Rivalen der Nets sind die Chicago Bulls. Der Altmeister gewann nicht unbedingt erwartet bei den Sacramento Kings (34-26) und verbesserte sich auf 29-32 - Platz neun im Osten. Guard Coby White brillierte mit 37 Punkten und stellte eine neue persönliche Bestleistung auf. DeMar DeRozan machte 19 seiner 33 Zähler im vierten Viertel und half mit, dass bei den Kings nach zwischenzeitlich 22 Punkten Vorsprung (89:67) doch noch lange Gesichter vorherrschten.