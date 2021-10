Russ: "Ein Gefühl, wie wenn dir Mike Tyson in die Magengrube haut"

Im neuen KMD-Podcast ist Marco Russ zu Gast. Der langjährige Spieler von Eintracht Frankfurt spricht unter anderem über die aktuelle Frankfurter Formkrise, den neuen Eintracht-Coach Oliver Glasner und über die schwerste Zeit seines Lebens.

Rückblende: In der Saison 2015/16 kämpft Eintracht Frankfurt gegen den Abstieg, beendet die Spielzeit auf dem 16. Tabellenrang. Am Tag des Relegationshinspiels gegen den Zweitligadritten 1. FC Nürnberg wird bekannt, dass Marco Russ die Schockdiagnose Hodenkrebs erhalten hat. "Das war der Wahnsinn", beschreibt Russ im aktuellen KMD-Podcast seine damalige Gefühlslage. "Wenn man gerade mit Frankfurt ums sportliche Überleben kämpft und du erhältst so eine Nachricht, dann hast du das Gefühl, Mike Tyson haut dir in die Magengrube und dir bleibt die Luft weg."

Russ: "Das war nicht hollywoodreif, aber filmreif"

Gedanken, sich zu schonen und die Relegationspartien auszulassen, kamen Russ aber zu keiner Zeit. "Ich habe mir gar keine Entscheidung gelassen, für mich stand das absolut fest, dass ich spielen werde", sagte Russ. "Ich war Kapitän, ich hatte eine Verantwortung der Mannschaft und dem Verein gegenüber, dem wollte ich nicht entfliehen." Doch ausgerechnet ihm unterlief dann beim 1:1 in Frankfurt das Eigentor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den Club.

"Das war super", sagt Russ mit einem ironischen Lachen. Im Nachhinein, so Russ, sei alles zusammengekommen: "Diagnose, Spiel, Eigentor, Unentschieden." Und eine Gelbe Karte, wegen der er für das Rückspiel in Nürnberg gesperrt war. "Ich hatte meine Operation und habe dann abends im Krankenhaus verfolgt, wie wir uns gerettet haben. Das war nicht hollywoodreif, aber filmreif."

Ich hab immer so lapidar gesagt, dass die Art von Krebs eigentlich eine Kindergartenversion ist. Marco Russ

Die Eintracht hielt letztendlich ohne Russ durch einen 1:0-Sieg in Nürnberg die Klasse - und auch Russ bestand den Kampf gegen den Krebs. "Mir geht es sehr gut heute", kann der mittlerweile 36-Jährige glücklicherweise berichten: "Außer, dass ich merke, dass ich seit einem Jahr keinen Sport mehr gemacht habe." Das hat aber auch mit seiner neuen Aufgabe als Video-Analyst bei der Eintracht zu tun, die ihn ausfüllt. Deshalb beschäftigt ihn natürlich auch die aktuelle Frankfurter Formkrise: Durch das 0:2 in Bochum sind die Hessen auf den letzten Nichtabstiegsplatz abgerutscht.

Zwar sei beim VfL "vieles gegen uns gelaufen", meint Russ und führt dabei den frühen Rückstand, den verschossenen Elfmeter sowie zwei frühe ungeplante Auswechslungen auf. "Das sollen aber keine Ausreden sein, weil wir nicht gut genug waren." Grundsätzlich sei das Vertrauen in das Potenzial der Mannschaft vorhanden - was sie unter anderem in den Spielen gegen Fenerbahce, gegen Piräus sowie beim FC Bayern bereits gezeigt hat. Das Problem sei laut Russ, dass die Eintracht ihr Können nicht konstant abrufe. Deshalb gelte es für die mittelbare Zukunft, "Konstanz in unsere Leistung zu bringen."

Russ ist überzeugt, dass der Weg unter Glasner der richtige ist

Dafür zuständig ist der neue Trainer Oliver Glasner. Dass es unter dem Österreicher noch nicht so richtig rund läuft, sei kein Frankfurter Einzelfall. "Die ganzen neuen Trainer in der Bundesliga haben ihre Probleme - außer Julian Nagelsmann." Russ wirbt um Geduld bei den Fans. "Die Mannschaft braucht Zeit, um die Ideen des Trainers so umzusetzen, damit man erfolgreich sein kann." Er ist überzeugt, dass Glasner das Ruder bei der SGE noch herumreißen wird. "Ich bin der Meinung, dass der Weg, denn wir mit Oliver gehen, der richtige ist."

Im KMD-Podcast spricht Marco Russ außerdem über sein Karriereende, gibt Einblicke in seine neue Aufgabe als Video-Analyst bei der Eintracht sowie sein Buch "Kämpfen. Siegen. Leben.: Ein Leben für den Fußball und gegen den Krebs" - und über Kartoffelpuffer.

Die neue "kicker meets DAZN"-Folge jetzt hören:

KMD #106 - Marco Russ Die erste Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison hat die KMD-Crew fast genauso auf dem falschen Fuß erwischt wie das stürmische Herbstwetter. Über den Rauswurf von Mark van Bommel in Wolfsburg wird in der neuen Folge natürlich ausführlich mit kicker-Reporter Thomas Hiete gefachsimpelt. Außerdem gibt sich mit Marco Russ eine echte Eintracht-Legende – und ein Ex-Wolf – die Ehre, um unter anderem über seinen neuen Job als Analyst in Frankfurt, die Schockdiagnose Hodenkrebs und den historischen Pokalsieg mit den Hessen zu sprechen. Und als wäre das nicht alles schon genug, vergeben Benni und Alex nach den ersten neun Spieltagen Noten für die Neu-Trainer und trauern den Spielmachern der 90er Jahre hinterher... KMD #105 - Matthias Ginter Vol. II 18.10.2021 KMD #104 - Jonas Boldt Vol. II 04.10.2021 KMD #103 - Lukasz Piszczek 27.09.2021 KMD #102 - Frank Rost 20.09.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, wie zum Beispiel

- Spotify - Deezer - iTunes - audio now - Google Podcasts - Podimo

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.