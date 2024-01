Runter vom Sofa und zurück in die DEL: Adler holen Torhüter Pickard

Die Adler Mannheim haben den deutsch-kanadischen Torhüter Chet Pickard aus dem Eishockey-Ruhestand geholt. Ein junger Stürmer fällt dagegen aus.

Der 34-Jährige, der bereits zwischen 2017 und 2019 bei den Mannheimern spielte, wird als Absicherung für die Playoffs zu den Adlern zurückkehren. Das teilte der Tabellenachte der DEL am Dienstag mit.

Pickard soll Anfang Februar in Mannheim eintreffen und wird nach seiner Rückkehr die Rückennummer 37 tragen.

Er war 2019 mit den Adlern deutscher Meister geworden. Nach seiner Zeit in Mannheim war Pickard noch nach Wolfsburg gewechselt und hatte 2022 seine Karriere eigentlich beendet.

Proske fällt bis zu den Playoffs aus

Verzichten müssen die Adler dagegen in den kommenden Wochen auf Yannick Proske. Der 20-jährige Stürmer zog sich beim 2:3 nach Penaltyschießen am vergangenen Sonntag gegen die Düsseldorfer EG eine Muskelverletzung zu und muss wahrscheinlich sechs Wochen pausieren.



"Für Yannick ist es selbstredend extrem bitter, im Hauptrunden-Endspurt zu fehlen. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner hohen Einsatzbereitschaft hat er unser Angriffsspiel in den vergangenen Wochen ordentlich belebt", sagte Cheftrainer Dallas Eakins.



Proske wechselte während der laufenden Saison von den Iserlohn Roosters in die Kurpfalz - und kam in 31 Partien auf drei Tore und sieben Assists.