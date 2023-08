Running Back Collins stirbt bei Motorradunfall

Die NFL trauert um Alex Collins. Der frühere Running Back der Seattle Seahawks und Baltimore Ravens kam am Sonntag bei einem Motorradunfall ums Leben. Er wurde nur 28 Jahre alt.

Die Familie von Collins informierte am Montag über seinen Tod. "Alex wurde von seiner Familie und Freunden sowie von Fans auf der ganzen Welt geschätzt", hieß es in der Erklärung. "Alle, die ihn wirklich gekannt haben, können seinen Tatendrang, seine Entschlossenheit und große Persönlichkeit bestätigen."

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Lauderdale Lakes, Florida. Dem Polizeibericht zufolge wurde Collins dabei an einer Kreuzung von einem linksabbiegenden SUV erfasst. Er verstarb noch am Unfallort. Der Unfallhergang wird von der Polizei derzeit noch untersucht.

"Er begrüßte jeden mit einem Lächeln"

Der Running Back der University of Arkansas war im Draft 2016 in der fünften Runde von den Seahawks gewählt worden. Nach einer Saison in Seattle zog er weiter zu den Baltimore Ravens, bei denen er zu einer echten Überraschung avancierte. 2017 führte er die Ravens mit 973 Rushing Yards (sechs Touchdowns) an. "Er begrüßte jeden mit einem Lächeln", schrieben die Ravens in einer Erklärung. "Er war ein wirklich freundlicher Mensch, der eine besondere Freude und Leidenschaft überall mitbrachte, wohin er ging."

Nachdem die Ravens ihn 2019 entlassen hatte, kehrte Collins 2020 nach Seattle zurück, wo der Publikumsliebling noch zwei Spielzeiten verbrachte. Zuletzt lief er für die Memphis Showboats in der USFL auf. "Wir werden sein ansteckendes Lachen und seine Tanzeinlagen für immer vermissen", erklärte John Schneider, General Manager der Seahawks. "Er erhellte jeden Raum und war in unserer gesamten Organisation beliebt."

In 50 NFL-Spielen verbuchte Collins 483 Carries für 1997 Yards und 18 Rushing Touchdowns, hinzu kamen 59 Catches und ein Receiving Touchdown.

ski