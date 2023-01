Rune weiter ohne Satzverlust - nun wartet Rublev

Holger Rune und Andrey Rublev haben sich in Stellung gebracht: Vor dem direkten Duell der Top-Ten-Spieler stürmten beide mit Dreisatz-Siegen ins Achtelfinale.

Trotz eines kleinen Schreckmoments hat Jungstar Holger Rune das Achtelfinale bei den Australian Open in Melbourne erreicht. Der an Nummer neun gesetzte Däne setzte sich am Samstag gegen den Franzosen Ugo Humbert mit 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) durch und trifft in der Runde der besten 16 Spieler auf den Russen Andrey Rublev. Der Weltranglisten-Sechste hatte beim 6:4, 6:2, 6:3-Sieg gegen den Briten Daniel Evans ebenfalls kaum Probleme.

Rune jüngster Achtelfinalist seit 2012

Rune war Anfang des zweiten Satzes in der John Cain Arena leicht umgeknickt und auf sein Handgelenk gefallen, verletzte sich aber ganz offensichtlich bei dem Sturz nicht schwerer. Der 19-Jährige ist der jüngste Spieler im Achtelfinale der Australian Open seit 2012. In den ersten drei Runden des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres hat der Weltranglisten-Zehnte noch keinen einzigen Satz abgegeben.

"Er ist ein junger und super talentierter Junge", sagte der 25-jährige Rublev über Rune. Er erwarte ein ausgeglichenes Match mit dem etwas größeren Druck beim Gegner, weil der das erste direkte Duell gewonnen habe.

Mies und Peers starten gleich durch

Andreas Mies hat im Doppel beim ersten Grand-Slam-Auftritt mit seinem neuen Partner John Peers das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der zweimalige French-Open-Gewinner setzte sich am Samstag an der Seite des Australiers gegen André Göransson aus Schweden und Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Im Kampf um dass Viertelfinal-Ticket treffen die an Nummer 14 gesetzten Mies/Peers auf die australischen Qualifikanten Alex Bolt und Luke Saville.

Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 in Paris auf Sand den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, bekannt gegeben. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner, in Melbourne fehlt er allerdings, weil er bald Vater wird. Pütz trat derweil mit dem Franzosen Nicolas Mahut an, das Duo verlor in der ersten Runde.