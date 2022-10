Rune schnappt Tsitsipas Stockholm-Titel weg - Überraschung in Neapel

Drei Endspiele auf europäischem Boden standen am Sonntag auf dem Programm. In Neapel ging ein rein italienisches Finale mit einer Überraschung zu Ende. Und auch in Stockholm verlor der Favorit.

Überraschende Sieger in Neapel und Stockholm: Lorenzo Musetti (li.) und Holger Rune. IMAGO/TT

Bei den Endspielen in Stockholm und Neapel konnten sich die leicht favorisierten Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini nicht durchsetzen.

In der schwedischen Hauptstadt triumphierte Holger Rune gegen die Nummer 5 der Welt aus Griechenland mit 6:4 und 6:4. Der 19-jährige Däne schnappte sich damit seinen zweiten Titel auf der Tour, seinen ersten holte er in diesem Jahr in München, wo er unter anderem Alex Zverev besiegen konnte. Mit dem jetzigen Finalsieg gewann Rune damit auch sein zweites Duell mit Tsitsipas - schon im Juni bei den French Open behielt er die Oberhand.

Es war nahe an der Perfektion. Holger Rune

"Es war ein unglaubliches Match", sagte Rune, nachdem er nach 1:35 Stunden den Matchball verwandelt hatte. "Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, aber ich habe mich genau an den Plan gehalten. Es war gut, dass ich heute mein bestes Tennis spielen konnte, es war nahe an der Perfektion", so Rune weiter. Mit dem Triumph wird er nun auf den Weltranglistenplatz 24 vorrücken. Tsitsipas indes verpasste seinen zweiten Stockholm-Titel nach 2018 - und seine zehnte Trophäe während seiner Karriere.

Neapel: Musetti überrascht Berrettini

Im rein italienischen Finale von Neapel überraschte Herausforderer Lorenzo Musetti seinen Landsmann Matteo Berrettini mit einem 7:6 und 6:2-Erfolg. Der 20-Jährige behielt im ersten Satz, der 82 Minuten dauerte, hauchdünn im Tie-Break mit 7:5 die Oberhand, als er den einzigen Break-Punkt des Durchgangs schaffte. "Der erste Satz war wirklich hart", so Musetti nach dem Duell.

Mit diesem Momentum im Rücken knöpfte Musetti dem an Nummer zwei gesetzten Berrettini gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs den Aufschlag ab und war damit auf Kurs. Allerdings hatte er diesmal deutlich mehr mit seinen Nerven zu kämpfen. "Matteo war körperlich nicht bei 100 Prozent. Aber er ist ein Kämpfer und sein Wille, gegen die Niederlage anzukämpfen, war für mich heute ein großes Problem", so Musetti weiter, der offen eingestand, dass er trotz des Finalsiegs "nicht sein bestes Tennis" gezeigt hatte. "Es war für uns beide sehr emotional, mit sehr viel Anspannung. Aber in den entscheidenden Momenten war ich einen Tick besser."

Antwerpen: Auger-Aliassime macht großen Schritt Richtung ATP Finals

In Antwerpen dagegen konnte sich Favorit Felix Auger-Aliassime im Finale durchsetzen und gegen Sebastian Korda mit 6:3 und 6:4 gewinnen. Der Kanadier machte damit auch einen großen Schritt Richtung ATP Finals, nachdem er sich durch den Turniersieg in der belgischen Hafenstadt nun als Siebtbester des Jahres einen Vorsprung von 340 Punkten vor Taylor Fritz (USA) herausgearbeitet hat.

Zu Jahresbeginn hatte Korda Auger-Aliassime auf Sand mit 6:2 und 6:2 in Estoril besiegen können, diesmal drehte der Kanadier den Spieß um: "Das letzte Mal hast du mich gekriegt", so der Kanadier nach dem Match, "deshalb bin ich froh, dass ich diesmal gewinnen konnte."