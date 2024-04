Rune Dahmke: "Wir gehen nicht gut genug mit unseren Chancen um"

Lange musste der Rekordmeister THW Kiel kämpfen, ehe das 31:27 gegen den HC Erlangen feststand. Bei den Gastgebern kam der 17 Jahre alte Sohn des Geschäftsführers zu einem Kurzeinsatz - und hatte Grund zum Jubeln.

Ben Szilagyi stellte in der Partie gegen den HC Erlangen einen neuen Rekord in der Geschichte seines Vereins auf: im Alter von 17 Jahren und 173 Tagen wird er mit seinem Debüt-Tor der jüngste Bundesligatorschütze des THW Kiels. Zusammen mit dem Sieg war dies ein Highlight für die Mannschaft.

Im Verlauf der Partie war besonders der zweite Durchgang als der Höhepunkt anzusehen. In der ersten Hälfte hatte der THW gerade eine "Wurf-Effizienz von 40 Prozent - das ist zu wenig gegen einen HC Erlangen, der das gegen uns gut gespielt hat", bilanzierte THW-Trainer Filip Jicha, "In der zweiten Halbzeit hat mir dann die Energie gefallen. Insgesamt ist es uns gelungen, unsere Effektivität im Angriff auf 80 Prozent zu steigern; zusammen mit der Abwehr, in der wir den Passgeber deutlich mehr unter Druck setzen konnten als im ersten Durchgang, hat uns das die Punkte gebracht."

Mit der anfänglichen Wurf-Effizienz von 40 Prozent hatte auch Rune Dahmke zu hadern: "Wir gehen nicht gut genug mit unseren Chancen um", kritisierte der THW-Linksaußen in der Pause beim Streamingdienst DYN.

Knackpunkt Zweite Halbzeit

Der HC Erlangen freute sich hingegen über die geringe Wurfquote; glänzte besonders in der ersten Halbzeit. "Ich will und muss meiner Mannschaft ein sehr großes Kompliment machen. Wir haben hier 50 Minuten auf Augenhöhe gespielt. Nach unserer fast perfekten ersten Halbzeit hatten wir dann Probleme im Angriff, uns hat der Zug zum Tor gefehlt. Der THW Kiel hat nach der Pause zusammen mit der Halle eine unglaubliche Energie auf die Platte gebracht. Wir haben uns dann von der Kieler Bereitschaft und der Halle den Mut rauben lassen", zog HCE-Trainer Hartmut Mayerhoffer als Fazit, sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Erlangens Kreisläufer Tim Zechel äußerte sich nach der Partie am Mikrofon bei DYN: „Wenn uns vor der Partie einer gesagt hätte, dass das Spiel und das Ergebnis so knapp wird, hätten wir es sofort unterschrieben. Wenn man sich aber die erste Halbzeit im Vergleich zur zweiten Halbzeit anguckt, müssen wir uns eingestehen, dass wir es nicht verdient gehabt hätten zu gewinnen."