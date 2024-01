Rune Dahmke will Weltmeister Dänemark "den Flow wegnehmen"

Deutschland ist im Halbfinale der Handball-EM. Der Gastgeber fordert den amtierenden Weltmeister und der kommt gleich mit einem ganzen Star-Ensemble. Alleine auch der Blick auf die Liste der Spieler, die Nikolaj Jacobsen am Ende nicht mit zum Turnier genommen hat, unterstreicht die Breite des Kaders.

"Dänemark zeichnet vor allem diese individuelle Klasse aus. Da haben sie auf jeder Positionen einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Spieler, die alleine ein Spiel entscheiden können. Da muss man ja nur einmal von links nach rechts schauen", sagt auch Linksaußen Rune Dahmke mit Blick auf den Kontrahenten, den Deutschland ziemlich genau vor acht Jahren das letzte Mal besiegen konnte.

Dahmke: Sind wie 2016 Außenseiter

"Natürlich sind wir ein ganz anderes Team als noch 2016, aber wenn man eine Parallele ziehen möchte - dann gehen wir auch dieses Mal wieder als Außenseiter in die Partie", so Dahmke.

Am 27. Januar 2016 war es allerdings damals das letzte Hauptrundenspiel, das sogenannte Viertelfinale, das Deutschland gewinnen musste.

"So ähnlich muss es laufen. Wir müssen körperlich präsent sein und schauen, wie weit wir gehen können", sagt der Flügelspieler vom THW Kiel mit Blick auf den 25:23-Sieg damals in Breslau.

Elf Spieler von 2016 dabei

Neben Rune Dahmke waren auch Andreas Wolff, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher auf deutscher Seite dabei. Auch die Dänen haben mit Mikkel Hansen, Michael Damgaard, Mads Mensah Larsen, Hans Lindberg, Rasmus Lauge, Niklas Landin und Henrik Møllgaard noch sieben Spieler im aktuellen EM-Kader.

Doch zurück zum laufenden Turnier. Deutschland begann das Turnier furios mit klaren Siegen über die Schweiz und Nordmazedonien und buchte das Ticket für die Hauptrunde vorzeitig.

Schwache Hauptrunde

Mit der Niederlage gegen Frankreich startete man noch in der Vorrunde mit einer Niederlage in die zweite Turnierphase. Es folgte ein Arbeitssieg über Ungarn, ein Remis gegen Österreich nach zwischenzeitlichem Fünf-Tore-Rückstand und ein überzeugender Sieg über Ungarn.

Schon vor dem letzten Spiel gegen Kroatien hatte man das Ticket für das Halbfinale gelöst, weil die Verfolger Österreich und Ungarn patzten.

Deutschland musste gegen Kroatien die zweite Niederlage hinnehmen, noch nie hatten so wenig Zähler zum Einzug ins Halbfinale gereicht.

Stimmung im Team baut sich wieder auf

"Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe realisiert, dass wir hier mit Deutschland im Halbfinale stehen. Bei einem Heimturnier", berichtete Dahmke.

"Da überwiegt ganz klar die Freude und der Fokus auf das Halbfinale. Das merkt man jetzt auch in der Mannschaft, dass sich die Stimmung wieder aufbaut. Wir haben hier eine ganz tolle Möglichkeit, morgen ein wunderschönes Spiel zu haben."

"Dann müssen wir da sein"

"Unser Prunkstück war über die meisten Strecken die Abwehr. Wenn wir ihnen da ein wenig den Flow wegnehmen können, so dass die Dänen nicht die einfachen Tore über Einzelaktionen machen, dann fangen sie auch an zu überlegen. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann im Spiel die Chance kriegen das Spiel für uns zu entscheiden. Dann müssen wir da sein", sieht der 30-Jährige die Stärken in der Defensive.

Auch vorne konnte man sich gute Möglichkeiten erspielen, gegen Österreich und Kroatien scheiterte man aber auch immer wieder frei am gegnerischen Keeper und da stehen dem deutschen Sieg nun Weltklassespieler entgegen.

"Sie haben da hinten Niklas Landin und Emil Nielsen stehen. Schwerer wird es nicht", sagt Dahmke.

Egal ob Landin oder Nielsen

Acht Jahre spielte er gemeinsam mit Landin beim THW Kiel, den 35-Jährigen kennt er deshalb ganz genau.

"Niklas Landin war noch nicht ganz so im Turnier wie Emil Nielsen. Aber wenn Niklas irgendwas mit Finale im Wort hört - Halbfinale oder Finale - dann kann man davon ausgehen, dass er da ist und performt. Das hat er schon oft gezeigt. Im Endeffekt ist das völlig egal, das sind beides Ausnahmespieler", so der Linksaußen.

"Wir haben nicht den Druck"

"Für uns ist das keine schlechte Situation, wir haben ein EM-Halbfinale zu Hause vor 20.000 Menschen und trotzdem haben wir nicht den Druck. Jeder weiß, dass Dänemark das Nonplusultra im Welthandball ist. Sie haben in den letzten Jahren alles gewonnen. Die haben den Druck, obwohl sie bei uns zuhause spielen. Das kann uns in die Karten spielen", fühlt sich der Kieler in der Außenseiterrolle sichtlich wohl.

"Wir müssen alles reinwerfen und schauen, was passiert. Wir müssen keine Angst haben zu verlieren, denn das erwartet eh jeder."