Rune Dahmke hofft auf "einen großen Deutschland-Block"

Das Duell zwischen Deutschland und Island ist ein "Do or Die"-Spiel, beide gehen ohne Pluspunkte in das Duell und eine weitere Niederlage könnte das vorzeitige Aus aller Titelträume bedeuten. Rune Dahmke sieht beim Gegner "extrem viel Druck" und setzt auf den "Deutschland-Block".

Wenn Deutschland auf Island trifft, dann ist das ein Duell guter Bekannter. Neun aktuelle Bundesligaspieler hat das Team von Snorri Gudjonsson in seinen Reihen, etliche weitere wie Bjarki Mar Elisson oder Björgvin Pall Gustavsson haben mal in Deutschland gespielt.

"Natürlich wissen wir, wie sie ungefähr agieren", sagt Rune Dahmke vom THW Kiel vor dem Auftakt der Hauptrunde und ergänzt: "Trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade dadurch, dass sie in der deutschen Liga spielen und viel Kontaktpunkte haben, dass sie dadurch nochmal ein bisschen heißer sind gegen uns."

Es ist aber auch die verpatzte Vorrunde, in der lediglich ein Zittersieg über Montenegro und ein Remis gegen Serbien gelang. Vor allem Ungarn zeigte mit seiner körperlichen Deckung und den starken Kreisläufern dem Team von der Vulkaninsel die Grenzen auf. "Ich glaube, dass sie aus ihrem Heimatland extrem viel Druck jetzt erfahren und sie wissen auch, gegen uns ist jetzt ´do or die.", so Dahmke. "Wir wissen, die werden alles auf der Platte lassen. Sie werden mit dem Rücken zur Wand Vollgas geben."

Als Stärke hat man im deutschen Team vor allem die Eins-Gegen-Eins-Qualitäten im Team von Snorri Gudjonsson ausgemacht. "Da müssen wir halt voll gegen halten, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe", so Dahmke. Dass beide Teams ohne Pluspunkte starten, sei aber kein Problem: "Bei so einer EM darf man sich sowieso nicht viel erlauben. Jetzt haben wir ein Spiel verloren, wenn du zwei Spiele verlierst, dann hast du auch nichts im Halbfinale verloren bei so einem Event."

Köln, das sei "das große Handball-Mekka Deutschlands", so der Linksaußen, der schon mit dem THW Kiel in der Domstadt die EHF Champions League gewinnen konnte. "Wer hier auch nur mal Zuschauer war, weiß um die Besonderheit der Stimmung hier in der Halle und das wir jetzt nicht vier Blöcke haben wie beim Champions League Final Four, sondern einen großen Deutschland-Block, ich glaube das wird was ganz Besonderes sein."

Die Atmosphäre als Zuschauer kennt der mittlerweile 30-Jährige auch aus der Lanxess-Arena. "Ich saß tatsächlich 2007 auch als Zuschauer hier beim Finale und das sind Erinnerungen, die bleiben und ich bin natürlich jetzt sehr, sehr froh, dass ich ein Teil davon sein darf."