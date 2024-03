Rune Dahmke ärgert sich über Anfangsphase: "So ungenügend"

Mit 30:33 (10:16) musste sich Deutschland am Samstagnachmittag gegen Kroatien geschlagen geben. Linksaußen Rune Dahmke ärgerte sich nach dem Abpfiff über die misslungene Anfangsphase…

Rune, wie fällt dein Fazit aus?

Rune Dahmke: Es ist total ärgerlich. Im Nachhinein verlieren wir das Spiel in den ersten zehn Minuten, das kann man ganz klar sagen. Wir haben viele Sachen, die wir in der ersten Halbzeit schlecht gemacht haben, in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Wir gewinnen die zweite Halbzeit sogar, aber es war so ungenügend in den ersten zehn Minuten, dass die Hypothek einfach zu groß war. Das ist natürlich schade.

Es war ein klarer Unterschied zu erkennen, auch in Sachen Stimmung und Körpersprache. Wie ist es gelungen, den Hebel nach dieser schwierigen ersten Halbzeit umzulegen?

Im Endeffekt waren wir vor dem Tor ein bisschen effizienter als in den besagten ersten zehn bis fünfzehn Minuten - und dann hast du auch mehr Sicherheit hinten. Wir haben uns auch ein bisschen besser auf die entscheidenden Spieler von Kroatien eingestellt. Das haben wir auch gut gemacht, aber es nützt alles nichts, wenn du verlierst.

Nun kommt es gegen Österreich zum Endspiel um Olympia. Worauf wird es ankommen?

Wir müssen einfach gucken, dass wir das Leistungsniveau, das wir haben - und was wir in der zweiten Halbzeit auch gezeigt haben - am besten von Anfang an auf die Platte bringen. Wenn uns das gelingt, bin ich mir sehr sicher, dass wir gerade hier zu Hause eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen.

