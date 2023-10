Rundumschlag von Gouweleeuw: "Reicht die Qualität?"

Jeffrey Gouweleeuw fand nach der Niederlage gegen Darmstadt deutliche Worte. Unter anderem stellte der Verteidiger die Frage, ob die Qualität ausreicht.

Nachdem der FC Augsburg in der vergangenen Saison am letzten Spieltag nur aufgrund eines Remis von Stuttgart gegen Hoffenheim (1:1) direkt die Klasse gehalten hatte, hofften die Fuggerstädter in diesem Jahr auf eine sorgenfreie Saison.

Doch darauf deutet nach der 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Darmstadt nur wenig hin. "Dass man es in der Bundesliga nur mit jungen Spielern schafft, mit einem Trainer, der auch noch nicht so viel Erfahrung hat - ich glaube, das ist sehr schwierig und das haben wir bis jetzt auch gesehen", zeigte sich Jeffrey Gouweleeuw bei "Sky" nicht überrascht von dem schwachen Saisonstart.

Jedes Jahr wird gesagt: 'Wir sollen besser Fußball spielen.' Aber es geht nicht von heute auf morgen." Jeffrey Gouweleeuw

Die Verantwortlichen hatten im Sommer den Kader erneut verjüngt - das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler beträgt 25,52 (viertniedrigster Wert der Liga). Ob dieser Weg mit einigen jungen Akteuren der richtige ist, wollte der Abwehrspieler nicht beantworten. "Das muss ein anderer beurteilen", so der Niederländer.

Mit klaren Worten äußerte er sich hingegen über die fußballerische Qualität des Teams. "Jedes Jahr wird gesagt: 'Wir sollen besser Fußball spielen.' Aber es geht nicht von heute auf morgen", erklärte der 32-Jährige. Dieses Problem sei der Mannschaft auch bewusst.

Gouweleeuw über Trainerfrage: "Es geht um viel mehr, glaube ich"

Aus diesem Grund trägt aus der Sicht des Innenverteidigers nicht nur Trainer Enrico Maaßen, der auf der Kippe steht, die Schuld an dem unzufriedenstellenden Saisonstart.

"Es geht um viel mehr, glaube ich. Man kann sicher hinterfragen, inwieweit der Trainer in den neuen Weg involviert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin in diesen Gesprächen nicht dabei", erläuterte Gouweleeuw, der anschließend viel mehr ehemalige Hauptverantwortliche für den Umbruch kritisierte: "Es sind die Leute, die auf einmal im Hintergrund stehen. Wo sind die jetzt? Das muss man auch hinterfragen."

Verlässt Gouweleeuw Augsburg als Absteiger?

Diese Aussage könnte sich unter anderem auf Stefan Reuter beziehen, der Mitte September den Posten als Sport-Geschäftsführer aufgegeben hatte und nur noch in beratender Funktion tätig ist. Als Reuter noch aktiv war, bekam Gouweleeuw selbst die Konsequenzen des Umbruchs zu spüren. Die Fuggerstädter hatten angekündigt, den 2024 auslaufenden Vertrag des Verteidigers nicht zu verlängern - daraufhin gab der Führungsspieler das Kapitänsamt auf.

Dass der Abwehrchef sich nach seiner neunten Bundesliga-Spielzeit mit einem Abstieg vom FCA verabschiedet, scheint er momentan selbst nicht ausschließen zu können - wie seine letzten Worte im Interview nochmals verdeutlichten: "Die Frage ist: Reicht die Qualität?"