Rund zwei Millionen Euro: Düsseldorf zieht Kaufoption bei Johannesson

Fortuna Düsseldorf bastelt weiter eifrig an der Mannschaft, die in der Saison 2024/25 einen neuen Anlauf Richtung Bundesliga nehmen soll: Wie der Relegations-Teilnehmer am Samstagvormittag bestätigte, wurde die Kaufoption bei Isak Johannesson gezogen.

Nun steht also fest, dass Düsseldorf den isländischen Nationalspieler Isak Johannesson, der zuletzt vom FC Kopenhagen zu F95 verliehen war, fest verpflichtet. Wie der Traditionsklub aus Flingern mitteilte, wurde die ausgehandelte Kaufoption gezogen. Düsseldorf überweist rund zwei Millionen Euro nach Dänemark.

"Wir sind sehr froh darüber, dass Isak nach seiner erfolgreichen Leih-Saison fester Bestandteil unseres Kaders bleibt", erklärt Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation: "Er hat sich bei uns von Tag eins an sehr wohl gefühlt und war sehr schnell ein fester Bestandteil unseres Vereins. Er hat seine Qualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dabei viele wichtige Tore und Assists zu unserer sehr guten Saison beigesteuert."

Johannesson war im vergangenen August von Dänemark an den Rhein gewechselt. In der vergangenen Saison kam der 21-jährige Mittelfeldspieler dann direkt zu 29 Zweitliga-Einsätzen (vier Tore, fünf Assists, kicker-Notenschnitt 3,35). In den beiden Relegationsspielen gegen Bundesligist Bochum wurde Islands Nationalspieler (27 A-Länderspiele, drei Treffer) jeweils in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Die Bilder des tränenüberströmten Johannesson nach dem Rückspiel in Düsseldorf blieben im Kopf hängen. "Ich habe in den vergangenen Wochen unglaublich viele Nachrichten der Fortuna-Fans bekommen. So etwas habe ich noch nie erlebt - vielen Dank", erklärt der in England geborene Antreiber: "Ich bin sehr glücklich, hier zu bleiben, und freue mich auf die Zukunft bei der Fortuna."

"Außerordentlich gute Zusammenarbeit" mit Kopenhagen

Auch Christian Weber, seines Zeichens Sportdirektor in Düsseldorf, begrüßt den Verbleib. "Wir freuen uns sehr, dass wir auch bei Isak die Kaufoption ziehen konnten und bedanken uns beim FC Kopenhagen für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und die zielführenden Gespräche", sagte der 40-Jährige - auch mit Blick auf die Festverpflichtung von Christos Tzolis (Millionenablöse an Norwich gezahlt), der allerdings weiterverkauft werden könnte.

Johannesson dagegen soll definitiv mithelfen, in der kommenden Saison den Bundesliga-Traum zu verwirklichen. "Isak hat sich von Anfang an zu 100 Prozent mit der Fortuna identifiziert und sich zu unserem Weg bekannt. Es ist super, einen so talentierten Spieler und tollen Charakter weiterhin in unseren Reihen begrüßen zu dürfen", schließt Weber.