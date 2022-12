Rund um Bebou steht viel auf dem Spiel

Im Hoffenheimer Angriff ist derzeit viel in Bewegung. Im Blickpunkt dabei: Ihlas Bebou, Kasper Dolberg und Saviour Godwin.

Es ist ein Bild der Hoffnung, das die TSG von Ihlas Bebou postete. Es zeigt den Stürmer frohen Mutes, wie er sich auf dem Weg zum Trainingsplatz noch die aktuell erforderlichen Handschuhe überzieht. Seit einer Woche ist der Togoer fußballerisch zumindest wieder teilaktiv. Ganz allmählich soll die Intensität der Belastung hochgefahren werden, bislang reagiert das Kniegelenk nicht gereizt. Ein Knorpelschaden hatte den 28-Jährigen im Sommer zum Abbruch der Saisonvorbereitung gezwungen, einen zweiten Eingriff an dem bereits vor einige Jahren operierten Knie will Bebou unbedingt vermeiden.

Es steht viel auf dem Spiel für den Angreifer, der sich in den drei Jahren zuvor zu einer festen Größe im Hoffenheimer Angriff entwickelt hatte und dessen Vertrag vor fast exakt einem Jahr (17.12.2021) vorzeitig bis 2026 verlängert worden war. Eine reibungslose Wiedereingliederung wäre selbstredend nicht nur für den wieselflinken Dribbler ein Segen, sondern auch für die TSG, die mit einem fitten Bebou eine andere sportliche Präsenz hätte für die Restsaison und dadurch auch wieder eine andere finanzielle Potenz.

Schließlich war auch im Fall Bebou der langfristige Plan, den 2019 für 8,5 Millionen Euro aus Hannover geholten Stürmer irgendwann mit deutlichem Mehrwert weiterzuverkaufen. Zwischenzeitlich hatte sich der Marktwert Bebous tatsächlich bereits verdoppelt, es wäre sogar noch viel mehr drin gewesen, wären auch mehr seiner Chancen drin gewesen. Denn daran mangelte es nie bei Bebou, der aber vor dem Tor oft noch zu wenig kaltschnäuzig und ineffizient handelte. Doch nichts wäre schädlicher für den Marktwert und die Karriere als ein erneuter Rückschlag und eine weitere Operation.

Fortgeschrittene Bemühungen um Dolberg - Keine Spur zu Godwin

Unabhängig davon braucht Hoffenheim neue Impuls und neues Personal für die Offensive, was die fortgeschrittenen Bemühungen um Kasper Dolberg (FC Sevilla) belegen. Dagegen ist mittlerweile eine weitere Spur erkaltet. Die führte zu dem Flügelstürmer Saviour Godwin vom Aufsteiger Casa Pia aus Lissabon. Doch die Hinweise aus Portugal habe sich nicht bestätigt. Was nicht bedeutet, dass Hoffenheim sich nicht weiter umschaut auf dem Markt, um gegebenenfalls die Panstelle von Jacob Bruun Larsen neu zu besetzten, der in Hoffenheim keine Perspektive mehr zu haben scheint.

Prickelndes Jahresende für Kramaric

Während sich die Kollegen im eisigen Kraichgau schon wieder für das neue Fußballjahr rüsten, steht für Andrej Kramaric im heißen Katar der Höhepunkt noch aus. An diesem Dienstag kämpft der TSG-Star als noch immer amtierender Vizeweltmeister um den erneuten Einzug ins WM-Finale. Sollten die Kroaten auch noch die Hürde Argentinien meistern, könnte auf Kramaric womöglich die Revanche gegen Frankreich warten, wenn der Weltmeister sich am Mittwoch gegen Marokko durchsetzt. So oder so geht für den 31-Jährigen das Fußballjahr 2022 erfolgreicher und prickelnder zu Ende, als es der bisherige Saisonverlauf in der Bundesliga war.