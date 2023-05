Rund ein Jahr nach Karriereende: Lesser neuer Schießtrainer in Oberhof

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Beenden seiner aktiven Biathlon-Karriere übernimmt Erik Lesser einen Trainerjob. Der Thüringer ist in Oberhof für das Schießtraining zuständig.

Am 20. März 2022 lief Erik Lesser beim Massenstart in Oslo sein letztes Rennen als Biathlet. Rund ein Jahr später steigt der 34-Jährige als Trainer in Oberhof ein. Der Thüringer soll sich um das Schießtraining kümmern. "Vom Athleten zum Trainer innerhalb von 365 Tagen. Ich bin neuer Schießtrainer in Oberhof", schrieb Lesser via Instagram.

Der Silbermedaillen-Gewinner von Olympia 2014 blieb dem Sport nach seinem Karriereende treu. In der abgelaufenen Saison war er als TV-Experte im Einsatz. Ein perspektivisches Ziel war außerdem der Trainerjob. "Ob ich dann der Richtige bin oder selber dann auch Lust drauf habe, ist ja die Frage. Aber jetzt kann ich mir das schon vorstellen, dass die Arbeit im Weltcup fordernd und das Richtige für mich sein könnte", hatte Lesser gegenüber Deutschen Presse-Agentur schon im März 2022 erklärt. Dementsprechend nimmt er an der Ausbildung zum A-Lizenztrainer teil.

Horn und Strelow gehören zur Trainingsgruppe in Oberhof

Nun kann er sein Wissen aus dem Studium und seine Erfahrung (lief gut zwölf Jahre im Weltcup) also in Oberhof weitergeben. Dort unterstützt er Marko Danz und Jens Filbrich, die nach dem Abschied von Bundestrainer Mark Kirchner die Verantwortung für die zwölfköpfige Trainingsgruppe (unter anderem mit Weltcup-Starter Justus Strelow und Philipp Horn) übernahmen. "Ich hätte mir zwar gewünscht, als Trainer-Neuling mindestens noch ein Jahr an der Seite von Mark Kirchner lernen zu können, aber das ist nun leider nicht mehr möglich", sagte Lesser im Interview mit der Tageszeitung "Freies Wort".

Nicht nur in Oberhof trat Filbrich die Nachfolge von Kirchner an. Der ehemalige Skilangläufer betreut nun auch gemeinsam mit Uros Velepec die DSV-Weltcup-Herren.