Rund 2000 Tickets noch zu haben: DFB-Pokal-Finale der Frauen fast ausverkauft

Dass es zu einem Rekord kommen wird, steht schon länger fest. Jetzt meldet der DFB fürs Pokal-Finale der Frauen schon fast ausverkauft.

Das Rhein-Energie-Stadion in Köln. picture alliance / Photoshot

Nach Verbandsangaben vom Donnerstagmorgen sind für das Endspiel zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg am heutigen Nachmittag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kölner Rhein-Energie-Stadion bereits über 42.000 der 44.808 Tickets verkauft. Rund 2000 Karten waren am Morgen noch zu haben. Weil die Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt werden, können weniger Fans dabei sein als bei Heimspielen des 1. FC Köln.

Ein neuer Zuschauerrekord fürs DFB-Pokal-Finale stand schon länger fest. Die bislang größte Kulisse liegt bereits 13 Jahre zurück: 2010 hatten 26.282 Menschen das Endspiel zwischen Duisburg und Jena (1:0) gesehen. Im Schnitt kamen zu den Endspielen rund 15.000 Fans.

"Das spiegelt den generellen Trend in dieser Saison wider", sagte Wolfsburgs Torhütern Merle Frohms im kicker-Interview über die klare Steigerung in diesem Jahr. "Das Interesse ist größer geworden. Klar wäre es schön, wenn das Stadion ausverkauft wäre." Die Wölfinnen können den Titel zum neunten Mal in Serie gewinnen und zum zehnten Mal insgesamt. Sonst hat nur der 1. FFC Frankfurt ebenfalls neunmal triumphiert.