Rund 180 Ahlen- und Münster-Fans lösen Großeinsatz in Essen aus

Anhänger von Rot Weiss Ahlen und Preußen Münster sorgten am Samstag für einen Großeinsatz der Polizei. Infolgedessen musste der Essener Hauptbahnhof "temporär" geschlossen werden. Mehrere Beamte wurden verletzt.

Polizei und Rettungsdienst mussten am Samstagabend am Essener Hauptbahnhof anrücken. IMAGO/Gottfried Czepluch

Eigentlich gut gelaunt hätten die Anhänger von Rot Weiss Ahlen und Preußen Münster ihre Rückreise aus Oberhausen beziehungsweise Düsseldorf antreten müssen. RWA drehte bei RWO einen 0:1-Rückstand in einen 3:2-Erfolg, während die Adlerträger ein 6:1-Schützenfest bei der Fortuna-Reserve und die Rückeroberung der Tabellenspitze feierten.

Bei ihrer Heimreise kam es am frühen Samstagabend jedoch zu unschönen Szenen am Essener Hauptbahnhof. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, seien etwa 180 Fans beider Lager gegen 17:30 Uhr aufeinander getroffen. Es sei zu Flaschen- und Dosenwürfen gekommen. Als Bundespolizisten die Randalierer stoppen und eine körperliche Auseinandersetzung verhindern wollten, sei es zu Widerstandshandlungen gekommen. Vier Beamten wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt.

Gemeinsam mit der Essener Polizei sei es den Bundespolizisten schließlich gelungen, beide Fanlager dauerhaft zu trennen und eine körperliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Anschließend wurden laut Essener Polizei die Personalien aller Beteiligten festgestellt und Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer des Polizeieinsatzes war der Essener Hauptbahnhof gesperrt, Einschränkungen im Bahnbetrieb die Folge.

Wie die Polizei ausdrücklich erwähnt, "bestehen keine Zusammenhänge zu der Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem FSV Zwickau".