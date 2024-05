Rummenigge will sich mit Wenger aussprechen

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat dem aktuellen Interimstrainer Hansi Flick das Vertrauen ausgesprochen und will die Irritationen um die Absage an Trainer Arsene Wenger möglichst bald in einem persönlichen Gespräch ausräumen.

Seit der Trennung von Niko Kovac werden beim FC Bayern München wieder etliche Namen gehandelt. Wer übernimmt in Zukunft das Kommando an der Seitenlinie, ist die große Frage - und diesbezüglich sind zuletzt Erik ten Hag, Thomas Tuchel und Arsene Wenger auf dem medialen Radar aufgetaucht.

Klar ist: Für den Moment ist Hansi Flick gesetzt - und bleibt das auch über die Länderspielpause. Das stellte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch am Samstag nach der 4:0-Gala gegen Borussia Dortmund klar.

Rummenigge nutzte die Gelegenheit aber auch, um nochmals auf den Wirrwarr rund um Wenger einzugehen. Die 70-jährige Trainerlegende, von 1996 bis 2018 kontinuierlich beim FC Arsenal aktiv, hatte sich schließlich am Freitag zu Wort gemeldet und kritisiert, dass ihm der FC Bayern nicht abgesagt hätte: "Mein Name kam aus dem Nichts. Am Mittwoch rief mich Rummenigge an, ich habe aus Höflichkeit zurückgerufen. Wir haben vier oder fünf Minuten lang geredet, maximal - und er hat berichtet, dass sie Flick für die nächsten beiden Spiele verpflichtet haben." Nicht Wenger habe sich also in München angeboten, "er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil sie nach einem Trainer suchen. Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche wieder zu telefonieren." Das sei "die wahre Geschichte".

Ein Missverständnis?

"Vielleicht haben wir uns irgendwie missverstanden", sagte der 64-jährige Vorstandschef des FC Bayern München nun. Rummenigge fügte an: "Ich habe vor Arsene wahnsinnig großen Respekt. Ich kenne ihn über 30 Jahre. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Wir werden sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft miteinander telefonieren und die Dinge ausräumen. Ich habe kein Interesse, mit ihm Stress zu haben."