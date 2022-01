Rummenigge: Was sich Süle "vielleicht auch mal überlegen sollte"

Niklas Süle konnte sich mit dem FC Bayern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht darin keinen schweren Verlust.

Klubboss Oliver Kahn sprach professionell von einem Abschied, der schmerzt, doch alle Hebel in Bewegung setzten sie beim FC Bayern dem Vernehmen nach nicht, um Niklas Süle (26) über die Saison hinaus an der Säbener Straße zu halten. Auch Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge sieht den Rekordmeister nicht nachhaltig geschwächt, wenn Süle im Sommer ablösefrei wechselt.

"Grundsätzlich hat Niklas ja relativ gute Talente in seiner Position: Er ist groß, kräftig, schnell, das Kopfballspiel könnte er vielleicht ein Stück verbessern. Er war immer ein brauchbarer Spieler", sagte der langjährige Vorstandschef bei "Sky" über den Nationalspieler, der das Angebot zur Vertragsverlängerung unlängst abgelehnt hatte. "Das Problem ist: Er hat sich nie so richtig durchgesetzt auf seiner Position."

"Wertschätzung ist eine Einheit namens Euro - sonst gar nichts"

Nach seiner Verpflichtung von der TSG Hoffenheim 2017 sei Süle "eigentlich auf einem guten Weg" gewesen, habe dann nach seinem Kreuzbandriss im Oktober 2019 jedoch "ein bisschen den Anschluss verloren". Würde man ein "Best of" der aktuellen Bayern-Elf aufstellen, "ist Niklas Süle möglicherweise im Moment nicht dabei. Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte", so Rummenigge.

Mangelnde Wertschätzung kann Rummenigge jedenfalls nicht erkennen. "Wertschätzung wird eigentlich nur noch in Euros gerechnet und in nichts anderem", betont der 66-Jährige. "Man braucht nicht zu glauben, dass beim FC Bayern irgendein Spieler nicht wertgeschätzt oder gekuschelt wird. Wertschätzung ist eine Einheit namens Euro - sonst gar nichts."