Rummenigge über sein erstes Treffen mit Müller: "Gerd sagte 'Hey Burschi ...'"

Gerd Müller ist gestorben, die Fußballwelt trauert und erinnert sich. Darunter natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige und erst jüngst zurückgetretene Vorstandsboss des FC Bayern. Er hatte mit dem "Bomber" noch zusammengespielt, kennt ihn als Fußballer und als Mensch.

"Für Gerd hatten Werte wie Freundschaft oder Fairplay noch eine große Bedeutung", sagt Rummenigge dem kicker: "Ich werde seine positive Art, sein Lachen, seinen Sinn für Humor und natürlich seine großartigen Tore nie vergessen. Er war bescheiden, bodenständig, und immer wieder erstaunt, wenn die Massen ihm zujubelten. Franz Beckenbauer hat es einmal so schön gesagt: 'Alles, was der FC Bayern geworden ist, verdankt er Gerd Müller - ohne seine Tore würden wir heute immer noch in der Bretterbude an der Säbener Straße sitzen.' Dem kann ich mich nur anschließen."

Natürlich waren es die vielen Tore, die Gerd Müller zur Legende machten - aber wehe dem, es funktionierte nicht so, wie er wollte auf dem Feld. Da "konnte er sich furchtbar aufregen", weiß Rummenigge, "wenn es mal nicht klappte mit dem Tore schießen. Dann stand er stinksauer unter der Dusche und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er sich wieder beruhigte. Ich konnte das immer gut nachvollziehen. Ich hatte ja das große Glück, als junger Stürmer an der Seite von Gerd Müller spielen und mit ihm zweimal den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. Der Strafraum war Gerds Welt: Einen Schritt vor, einen zurück, vor, zurück, vor, zurück, und irgendwann hatte er genau die paar Zentimeter Raum, die ihm gereicht haben. Dazu die Doppelpässe mit Franz Beckenbauer - die beiden verstanden sich ja blind - das war Präzisionsarbeit."

Teil dessen zu sein, habe Spaß gemacht, meint der Ex-Bayern-Boss. Doch besonders in Erinnerung blieb der erste gemeinsame Tag. "Natürlich weiß ich noch, wie ich ihm das erste Mal in der Kabine des FC Bayern begegnete. Ich war 18 Jahre alt, voller Ehrfurcht und habe ihn wie alle anderen auch gesiezt. Daraufhin sagte er: 'Hey Burschi, wir spielen doch in einer Mannschaft! Ich bin der Gerd ...'"

Gerd, der erfolgreichste Torjäger Deutschlands. Doch was war sein schönster Treffer? Für Rummenigge, den ehemaligen Stürmer, "ist das natürlich unglaublich schwer zu sagen, es waren ja allein 365 in der Bundesliga. Da nehme ich mal exemplarisch das 9:0 gegen Tennis Borussia am 10. September 1976 - das war so ein typisches Müller-Ding. Irgendwie landet der Ball im Strafraum bei ihm, er vollführt halb im Fallen noch eine Drehung, drückt im Knien mit dem langen Bein die Kugel ins Netz. In dem Spiel hat er übrigens fünf Tore geschossen, ich drei. In der Nationalmannschaft war es, denke ich, historisch bedingt das 2:1 im Endspiel der Weltmeisterschaft 1974 gegen die Niederlande." Dieses Tor hat einen besonderen Platz in der Geschichte.

Und der Name wie Mensch Gerd Müller im Herzen Rummenigges: "Meine Gedanken und die meiner gesamten Familie sind bei seiner Frau Uschi und seiner Tochter. Sollte es im Himmel eine Fußballmannschaft geben - jetzt ist sie um einen Giganten reicher."

Weitere Reaktionen zum Tod von Gerd Müller