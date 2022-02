Rummenigge über Sanés Wandel: "Pfiffe waren hilfreich"

Nach dem komplizierten Saisonstart überzeugt Leroy Sané seit Wochen im Bayern-Trikot. Wie sich Karl-Heinz Rummenigge diesen Wandel erklärt.

Mit sechs Toren und sieben Assists gehört Leroy Sané zu den Topscorern dieser Bundesliga-Saison. Als er im August gegen Köln erst ausgepfiffen, dann ausgewechselt wurde, war das noch nicht abzusehen gewesen.

"Das, was Anfang dieser Saison passiert ist, mit den Pfiffen der Fans, den Kritiken der Experten, war hilfreich", sagte Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Das war offenbar ein Weckruf für ihn nach dem Motto: 'Ich muss Dinge verändern, und die Erwartungen des Klubs und das Talent, das mir der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, auch erfüllen.' Jetzt erfüllt er sie."

Sané hatte unlängst im kicker-Interview Verständnis für die damaligen Pfiffe geäußert und gesagt: "Ich bin zu hundert Prozent angekommen."

"Er musste ein wenig heraus aus seiner Bequemlichkeit"

Dazu hatte er einen gewissen Anlauf gebraucht. "Als wir Leroy 2020 verpflichtet haben", so Rummenigge, "haben wir viel Glauben und viel Geld in ihn investiert. Er hat vielleicht das erste Jahr gebraucht. Gar nicht so sehr wegen seiner Kreuzbandverletzung zuvor. Er musste ein wenig heraus aus seiner Bequemlichkeit."

Inzwischen sei "der ganze Verein happy", Sané, von Trainer Julian Nagelsmann mit einer neuen Rolle bedacht, ebenfalls. "Er ist ein ganz anderer Spieler geworden. Er partizipiert ganz anders am Spiel", freut sich Rummenigge. "Er hat in der letzten Saison auf Rechtsaußen oft ein Mauerblümchendasein geführt. Jetzt will er den Ball haben. Er ist nicht nur schnell und torgefährlich, er ist auch laufstark und hilft in der Defensive aus."