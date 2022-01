Rummenigge über Hoeneß: "Das hat mir imponiert"

Zum 70. Geburtstag von Uli Hoeneß gratuliert natürlich auch sein jahrzehntelanger Partner. Karl-Heinz Rummenigge wünscht dem Ehrenpräsidenten im kicker alles Gute und erinnert sich dabei an ein Telefonat von kurz vor Weihnachten.

Als Karl-Heinz Rummenigge im Alter von nur 18 Jahren zum FC Bayern kam, konnte er sein Glück kaum fassen. "Ich werde nie vergessen", erzählt der ehemalige Münchner Vorstandsboss dem kicker, "dass ich vor dem ersten Spiel neben Uli Hoeneß im Bett schlafen durfte, er wurde mein Doppelzimmer-Partner." Und so haben sich zwei gefunden, die die Geschichte des heutigen Rekordmeisters nachhaltig schreiben und prägen sollten.

Einer von ihnen, der Ehrenpräsident Uli Hoeneß, feiert an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Natürlich gibt es Glückwünsche von seinem jahrzehntelangen Partner. "Der Manager Uli Hoeneß war ein Geschenk - insbesondere - für den FC Bayern", sagt Rummenigge, "aber auch für die Bundesliga. Vieles wurde durch ihn professionalisiert und angeschoben."

"Er hat keinen Streit gescheut - intern auch nicht, extern sowieso nicht." Karl-Heinz Rummenigge über Uli Hoeneß

Er sei ein Vorreiter gewesen in diesem Fußball-Business. Und ein Verfechter des Klubs, wie der Ex-CEO weiß. "Das hat mir imponiert. Wir hatten immer ein gemeinsames Interesse: Das Wohl und Wehe des FC Bayern zu verteidigen", so Rummenigge: "Er hat keinen Streit gescheut - auch nicht intern, extern sowieso nicht. Diesen Verein in seiner Einzigartigkeit und auch in seiner Unabhängigkeit, wie wir ihn heute erleben, würde es ohne Uli Hoeneß nicht geben."

Hoeneß "war immer ein Freund, auch wenn wir manchmal unterschiedliche Sichtweisen hatten", sagt der ehemalige Bayern-Boss und erinnert sich: "Ich habe ihn vor Weihnachten angerufen, da war er ja noch 69. Ich habe gesagt: 'Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.' Und zum Schluss habe ich ihm gesagt: 'Ich bin froh und glücklich, dass wir wieder zu alter Klasse zurückgefunden haben.' Und damit alle einstigen Ungereimtheiten ausgeräumt. 'Jetzt wünsche ich ihm von Herzen alles Gute.'"