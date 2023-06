Rummenigge über Dreesen: "Er wird das super machen"

Jan-Christian Dreesen ist eine Woche im Amt. Im kicker erzählen Bayern-Präsident Herbert Hainer und Rückkehrer Karl-Heinz Rummenigge, was den neuen CEO auszeichnet.

Die Führungsetage des FC Bayern ist neu besetzt und mit Jan-Christian Dreesen ein neuer CEO installiert worden. Er soll den Verein befrieden und wieder vereinen, darin liege das Hauptaugenmerkt. Dafür sei Dreesen der richtige Mann. Nicht nur, weil er "hier zehn Jahre einen hervorragenden Job gemacht", wie Karl-Heinz Rummenigge dem kicker berichtet, sondern gerade deshalb, weil er "den FC Bayern kennt".

Die Werte des Vereins, die Philosophie, die insbesondere vom "Füreinander und Miteinander" geprägt war in der Vergangenheit, allerdings auch ein Stück weit verloren ging.

Dreesen "weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss"

Dreesen, der einst Karl Hopfner beerbte, will genau da ansetzen. "Zunächst geht es darum, Ruhe in den Verein zu bekommen", sagt Präsident Herbert Hainer zum kicker: "Da Jan-Christian Dreesen den FC Bayern, seine Mitarbeitenden und das Umfeld schon lange und sehr gut kennt, weiß er, an welchen Stellschrauben er dafür drehen muss. Er wird das sehr gut hinbekommen." Der Fokus liege darauf, "zusammen mit den Mitarbeitenden und seinen Vorstandskollegen die Weichen für die Zukunft zu stellen, damit der FC Bayern bald wieder so dasteht, wie sich die Fans und wir uns das alle wünschen."

Rummenigge lobt die wirtschaftlich-vernünftige Denkweise, die den Verein auf gesunde Beine gestellt hat, schließlich habe "der FC Bayern seine sportlichen Erfolge immer solide und seriös finanziert", sagt Rummenigge: "Dafür standen sowohl Karl Hopfner als auch Jan-Christian Dreesen", der künftig noch mehr Verantwortung übernehmen wird.

Empathie als wichtige Charaktereigenschaft

Das trauen ihm die langjährigen Wegbegleiter zu. Weil "Jan-Christian Dreesen empathisch ist", wie Präsident Hainer sagt, "und sehr erfahren in Führungspositionen. Er denkt nach vorne, er will etwas entwickeln, er hat viele Ideen. Dabei steht er aber gleichzeitig für wirtschaftliche Vernunft. Und er liebt den FC Bayern."

Das weiß auch Rummenigge, der seinen Nach-Nachfolger als "super Typ" beschreibt, und der "das auch super machen wird".

Georg Holzner

Wie der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern tickt, welchen Ruf er im Verein hat und was Karl-Heinz Rummenigge sowie Herbert Hainer noch über ihn sagen, lesen Sie in der neuen Montagsausgabe des kicker oder am Sonntagabend im eMagazine.