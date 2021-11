Rummenigge stichelt gegen Hummels und Reus

In zwei Wochen kommt es zum Showdown zwischen Dortmund und dem FC Bayern. Verbal hat Karl-Heinz Rummenigge das Duell bereits eröffnet und stichelt gegen Mats Hummels und Marco Reus.

Wird die Bundesliga tatsächlich in dieser Saison doch mal wieder spannend? Jedenfalls nutzte der BVB den Ausrutscher der Bayern in Augsburg, ist jetzt bis auf einen Punkt am Rekordmeister dran. Am 4. Dezember kommt es zum Duell in Dortmund. Karl-Heinz Rummenigge nutzte seinen Auftritt am Sonntag bei "Sky90" schonmal dazu, um den Rivalen aus dem Westen etwas zu provozieren.

Der frühere Vorstandschef stichelte in Richtung BVB-Kapitän Marco Reus sowie Abwehrchef Mats Hummels. Reus habe sich vor einigen Jahren gegen die Münchner und für den BVB entschieden, erzählte Rummenigge und meinte: "Viele Titel hat er da nicht gewonnen."

Hummels zu langsam?

Der ehemalige Bayern-Profi Hummels vermittle "mittlerweile schon den Eindruck, dass er mit der Geschwindigkeit Probleme hat", sagte Rummenigge weiter, es gebe gute Gründe dafür, dass der Verteidiger aktuell keine Berücksichtigung in der deutschen Nationalmannschaft finde. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich des VfB in Dortmund war Stuttgarts Roberto Massimo Gegenspieler Hummels jedenfalls entwischt.

Am Ausgang der Meisterschaft hat Rummenigge ohnehin keinerlei Zweifel. "Bayern München wird - sorry, wenn ich das jetzt sage - auch in dieser Saison wieder deutscher Meister werden." Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann werde sich "in dieser Saison kein schlechtes Spiel mehr erlauben". Gerade in den Spielen gegen den BVB brenne die Mannschaft.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die personellen Probleme beim FC Bayern München entwickeln. Aktuell sind neben Joshua Kimmich vier weitere Spieler in Quarantäne. Zudem dürfte die Stimmung angesichts der Gehaltskürzungen für die ungeimpften und in Quarantäne befindlichen Spieler nicht die beste sein.