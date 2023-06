Rummenigge plaudert Guerreiro-Verpflichtung aus

Der FC Bayern München bastelt eifrig am Kader für die kommende Saison. Nach Konrad Laimer zeichnet sich seit Tagen der nächste Transfer ab, den Karl-Heinz Rummenigge am Rande des Champions-League-Finals in Istanbul ausplauderte.

Der erste Sommertransfer der Bayern war lange ein offenes Geheimnis, am Freitag dann machten die Münchner Nägel mit Köpfen. Konrad Laimer unterzeichnete an der Säbener Straße einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Neben dem Leipziger Mittelfeldspieler sollen aber noch weitere gestandene Profis in die bayerische Landeshauptstadt gelotst werden.

Als heißer Kandidat gilt seit Abschluss der Bundesliga-Saison auch Raphael Guerreiro. Der portugiesische Nationalspieler verlängerte seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund nicht. Einst war er Lieblingsschüler von Thomas Tuchel in Dortmund, im Anschluss hatte allerdings eine angedachte Wiedervereinigung bei Paris Saint-Germain nicht geklappt.

Ich glaube, wir haben jetzt mit Guerreiro oder auch Laimer gute Spieler gekriegt. Karl-Heinz Rummenigge

Nun aber steht eine Wiedervereinigung dicht bevor. Daraus machte Karl-Heinz Rummenigge, seit Ende Mai wieder Teil des Aufsichtsrats beim FC Bayern, am Rande des Champions-League-Finals in Istanbul erst gar kein großes Geheimnis.

Auf die Frage nach potenziellen Transfers sagte der 67-Jährige: "Der Transfermarkt geht jetzt los, jeder Klub ist bemüht, seine Mannschaft noch ein Stück weit zu verbessern. Was im letzten Jahr aufgefallen ist: Man hat Lewandowski abgegeben, das waren immerhin 50 Tore wettbewerbsübergreifend, die dir gefehlt haben. Ich glaube, da wird man was machen müssen. Aber den Rest in aller Ruhe. Ich glaube, wir haben jetzt mit Guerreiro oder auch Laimer gute Spieler gekriegt. Mir gefällt Laimer sehr gut, sehr physisch, sehr aggressiv, er passt gut in das Mittelfeld, das wir jetzt haben."

Laimers Wechsel war bereits offiziell, so offensiv über Guerreiro hatte sich beim FC Bayern bis dato aber noch niemand geäußert. Mit einer zeitnahen Bekanntgabe dürfte also gerechnet werden. Im Gespräch war schon zuvor ein Dreijahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2026. Guerreiro ist vielseitig einsetzbar und - das dürfte beim Transfer definitiv auch eine Rolle spielen - stark bei Standards.

Im BVB-Trikot absolvierte Guerreiro 162 Bundesliga-Spiele (kicker-Notenschnitt 3,43) und belegte mit 30 Toren und 43 Assists, dass er zu offensivfreudigsten Linksverteidigern der Liga gehört. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal, 2019 außerdem den DFL-Supercup. Die Hoffnung, sich mit dem Meistertitel zu verabschieden, platzte für Guerreiro am letzten Spieltag.