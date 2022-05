Rummenigge in die italienische Hall of Fame aufgenommen

An diesem Montag fand in Florenz im Rahmen einer Veranstaltung die Ehrung für die in die italienische Hall of Fame des Fußballs aufgenommenen Persönlichkeiten statt. In der Kategorie "Ausländischer Spieler" wurde Karl-Heinz Rummenigge geehrt. Der 66-Jährige zählt damit zu einem äußerst elitären Kreis in Italien.

Karl-Heinz Rummenigge (Mitte) spielte von 1984 bis 1987 für Inter Mailand. Getty Images