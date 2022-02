Rummenigge in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen

Titel gewann Karl-Heinz Rummenigge bei Inter Mailand nicht, seine Spuren hat er in Italien trotzdem hinterlassen. Dafür wurde der 66-Jährige nun gewürdigt.

Einer der besten Spieler Europas, die in den 80ern in Scharen nach Italien wechselten: Karl-Heinz Rummenigge. imago sportfotodienst

Sein wahrscheinlich schönstes Tor, ein eingesprungener Seitfallzieher im UEFA-Cup gegen die Glasgow Rangers, zählte nicht. Und doch hat Karl-Heinz Rummenigge in seinen drei Jahren bei Inter Mailand genug Treffer erzielt (24 in 64 Serie-A-Spielen), um in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen zu werden.

Einen Titel gewann der Wegbereiter von Lothar Matthäus, Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann mit den Nerazzurri zwischen 1984 und 1987 nicht. Dennoch denkt Bayerns langjähriger Vorstandsboss "sehr gerne an meine Zeit bei Inter Mailand zurück, die mich stark geprägt hat, als Fußballer, aber auch als Mensch. Meine Familie und ich haben uns dort sehr wohl gefühlt und sind dem Klub und den handelnden Personen immer verbunden. Ein Stück Italien trage ich stets in meinem Herzen."

Neben Rummenigge wurden in diesem Jahr auch Alessandro Nesta und Antonio Conte in die Hall of Fame aufgenommen.