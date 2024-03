Rumans ungewohnter Blickwinkel: Reife Fürther Leistung lindert die Sorgen

Da die U 23 der SpVgg Greuther Fürth gut aus der Winterpause gekommen ist, hat sich die Situation im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern entspannt. Trainer Petr Ruman sah sein Team gegen Schweinfurt zwangsweise aus einer ungewohnten Perspektive.

Am Dienstag hat sich für Petr Ruman vieles ungewöhnlich angefühlt. Dass das kleine Kleeblatt gegen Schweinfurt wegen der Einstufung als Risikospiel in den altehrwürdigen Ronhof umziehen darf, kommt ja gelegentlich vor. Beim Saisonauftakt gegen den TSV Aubstadt (0:3) wurde für Fürths Regionalliga-Team auch in der Spielstätte der Profimannschaft angerichtet. Aber dass Ruman die Trainerbank gegen einen Platz auf der Tribüne tauschen musste, das geriet zur absoluten Premiere für den Fürther U-23-Coach.

Der Perspektivwechsel war dem Platzverweis in der Partie gegen Burghausen am Samstag geschuldet. Der 47-Jährige hatte nach einem ungeahndeten Schubser gegen Fürths Keeper Dimitrios Gkoumas die Coaching-Zone verlassen, mit Schiedsrichter Michael Krug diskutiert und hierfür Rot gesehen. "So ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ich habe den Schiri in ruhigem Ton um eine Erklärung gebeten", ist Ruman immer noch über den Platzverweis verwundert.

So saß Co-Trainer Thorsten Götzelmann im Sportpark Ronhof Thomas Sommer auf der Bank, und Chef Ruman beobachtete aus der Vogelperspektive den souveränen und hochverdienten 2:0-Erfolg seiner Youngsters. "Der Blickwinkel von oben ist ein ganz anderer als von der Bank, das war schon ungewohnt", berichtet der Ex-Profi, konnte der Situation aber auch Positives abgewinnen: "Ich habe es auch genossen. Es war wirklich schön anzusehen, weil die Mannschaft über 90 Minuten eine starke Leistung gezeigt hat."

Eine der stärksten Saisonleistungen

In der Tat lieferten die Weiß-Grünen, bei denen die angeschlagenen Leistungsträger Ricky Bornschein (muskuläre Probleme im Oberschenkel) und Edgar Prib (Knieprobleme), rechtzeitig fit wurden, gegen die Unterfranken eine ihrer stärksten Saisonleistungen ab, traten dominant, ballsicher und stets gefährlich auf. Bei den gelegentlichen Schweinfurter Umschaltmomenten war die Abwehr im Bild oder konnte sich auf Keeper Gkoumas verlassen. Einzig die Chancenverwertung hinkte hinter der reifen Performance hinterher. Der einzige Makel an einem fast perfekten Abend für Ruman: "Ich dachte mir, dass wir uns vor der Pause noch belohnen mussten. Aber das hat Sebastian Müller dann ja mit dem Halbzeitpfiff noch geschafft." Und zwar nach einem Zuckerpass von Routinier Daniel Adlung, der nach Gelb-Rot gegen Schweinfurts Luca Trslic auch noch Oualid Mhamdis 2:0 mustergültig vorbereitete.

Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause haben sich die Fürther bereits mit sieben Punkten von den Relegationsplätzen abgesetzt. "Ein Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Ruman, der bereits die Partie bei Türkgücü München am Sonntag in den Blick genommen hat. Eine Reise in die Vergangenheit für den Tschechen, der 2021 den damaligen Drittligisten für drei Monate coachte. Im Grünwalder Stadion trifft er auf seinen damaligen Assistenten und jetzigen Chefcoach Alper Kayabunar und freut sich auf einen Plausch mit dem 38-Jährigen.

Den kann er auch wieder auf dem Platz des altehrwürdigen Stadions im München-Giesing führen. Der Bayerische Fußballverband hat Rumans Sperre nämlich auf ein Spiel begrenzt, sodass dieser den Fürther Auftritt wieder aus der gewohnten Perspektive von der Trainerbank aus verfolgen kann.