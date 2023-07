Ruman: "Wollen die Regionalliga halten"

Nach zwei Jahren, die vom Abstiegskampf geprägt waren, erhofft sich die U 23 der SpVgg Greuther Fürth eine sorgenfreie Saison.

Und die Chancen stehen gut, da der Umbruch diesmal weniger dramatisch ausfällt als in den Vorjahren. Zwar haben elf Akteure das kleine Kleeblatt verlassen. Das in der Winterpause mit Sandro Reyes, Ricky Bornschein und Alexander Beusch verstärkte Team, das mit 30 Zählern von Platz 17 bis auf Rang acht geklettert ist, bleibt aber weitgehend zusammen.

Mit Nico Grimbs bricht nur ein einziger Leistungsträger weg. Der 19-jährige Angreifer, mit 14 Treffern erfolgreichster Fürther Torschütze der Vorsaison, wurde mit einem Profivertrag ausgestattet und wechselt auf Leihbasis zum österreichischen Zweitligisten Floridsforfer AC. "Ich verstehe, dass Nico seine Erfahrungen in einer stärkeren Liga als der Regionalliga machen will. Wenn er sich durchsetzt und dann zurückkommt, ist das eine Win-Win-Situation", kann Fürths Trainer Petr Ruman den Transfer gut nachvollziehen.

Acht U-19-Spieler rücken auf

Daneben rücken aus der eigenen U 19 acht Youngsters auf. Bei den meisten bedarf es keiner längeren Eingewöhnung, haben sie doch in den vergangenen Monaten schon einige Einsätze im Fürther Regionalliga-Team aufzuweisen. Semir Kaymakci, Ben Schlicke, Christoph Meister, Philipp Müller, Bennet Külpmann, Leart Haskaj und Patrick Götzelmann kamen in der abgelaufenen Saison zusammen auf immerhin 45 Regionalliga-Einsätze. Lediglich für Kenan Aydin ist die U 23 noch Neuland.

Gute Voraussetzungen dafür, dass Ruman das kleine Kleeblatt in der nur fünfwöchigen Vorbereitung bis zum Punktspielauftakt gegen den TSV Aubstadt schnell zu einer funktionierenden Einheit formt. Der 46-jährige Ex-Profi fahndet derweil noch nach einem Linksverteidiger, zwei Offensivkräften und einem Stoßstürmer. Eine Kandidatenliste ist bei den Verantwortlichen bereits hinterlegt. Im Trainerteam gibt es ein neues und gleichzeitig bekanntes Gesicht. Thorsten Götzelmann, bereits in der Saison 2021/22 Assistent von Petr Ruman kehrt auf den Posten zurück und löst Gerd Klaus ab.

Routiniers sorgen weiter für Erfahrung und Ruhe

Auch der Kapitän wird voraussichtlich der alte bleiben. Seit Maximilian Dietz den Sprung zu den Profis geschafft hat, führt Innenverteidiger Tyron Duah die U 23 regelmäßig aufs Feld, so auch in den beiden ersten Testspielen beim TSV Weißenburg (2:0) und gegen den ASV Neumarkt (3:1). Auch wenn die offizielle Bestimmung durch Ruman noch aussteht, ist der US-Amerikaner der Favorit auf den Posten. Sein Coach ist von den Qualitäten des 20-Jährigen überzeugt: "Tyron könnte der Nächste sein, der in die Fußstapfen von Maximilian Dietz treten kann." Obwohl das kleine Kleeblatt schon lange nicht mehr unter so positiven Vorzeichen in eine Saison gestartet ist, schlägt Coach Ruman bei den Zielen bescheidene Töne an: "Wir wollen auch in dieser Saison die Regionalliga halten."

Dabei helfen werden auch wieder die beiden Routiniers Daniel Adlung (35) und Fabian Baumgärtel (33), die als Rumans verlängerte Arme auf dem Platz fungieren. "Die beiden geben den jungen Spielern das, was sie aufsaugen müssen: Erfahrung und Ruhe."