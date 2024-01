Ruman sieht Fürther Tabellensituation "als Herausforderung" bei der Entwicklung

Zufrieden kann die SpVgg Greuther Fürth II zur Winterpause mit dem 15. Tabellenrang nicht sein. In Panik geraten will Trainer Petr Ruman trotz des Relegationsplatzes aber noch nicht.

Aktuell ruht der Trainingsbetrieb in Fürth noch. Erst am Montag wird Trainer Petr Ruman seine Mannschaft zur Vorbereitung auf die Restserie wieder auf den Trainingsplatz bitten. Also Zeit, Bilanz zu ziehen und die 21 errungenen Punkte, die für das kleine Kleeblatt Rang 15 bedeuten, einzuordnen. "Wechselhaft", bringt es der 47-jährige Coach auf den Punkt. "Wir hatten Spiele, bei denen wir das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, aber leider auch solche, in denen wir uns nicht belohnt haben."

Als Highlight bleibt der starke Auftritt beim 2:0-Derbysieg gegen den 1. FC Nürnberg Mitte September in Erinnerung. Auch beim deutlichen 4:1 gegen Viktoria Aschaffenburg und dem Galaauftritt von Ricky Bornschein mit zwei Treffern und zwei Vorlagen beim 4:0-Sieg gegen den TSV Buchbach zeigte die junge Fürther Mannschaft, wozu sie imstande ist. Das andere, hässliche Gesicht kam indes bei den deftigen Niederlagen in Schweinfurt (0:4), in beiden Partien gegen Aubstadt (jeweils 0:3) oder beim vogelwilden 3:4 gegen Ansbach mit vier Gegentoren binnen 27 Minuten zum Vorschein.

Punktverlust am grünen Tisch

Mit der konstanten Inkonstanz kann Ruman nicht zufrieden sein, nur ein Teil der Youngsters hat sich wie erhofft weiterentwickelt. Mit stabil guten Leistungen haben Torjäger Bornschein mit schon zwölf Saisontreffern und Mittelfeldspieler Robin Littig auf sich aufmerksam gemacht. Letzterer wurde mit der Nominierung für die Wintervorbereitung der Profiabteilung belohnt. Die U 23 hatte vor der Saison keinen so großen Umbruch zu verkraften wie in der Vorsaison.

Ein prominenter Neuzugang kam im September hinzu. Edgar Prib kehrte nach zehn Jahren zu seinem Stammverein zurück und soll den Nachwuchskräften an der Schwelle zum Männerfußball seine Erfahrung von 102 Bundesliga- und 170 Zweitligapartien weitergeben. Sehr zur Freude von Ruman: "Eddy hat die Erwartungen bisher absolut erfüllt. Die jungen Spieler können von seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit profitieren." Pribs Premiere geriet jedoch zum Fiasko. Der Ur-Fürther wurde beim 3:0-Sieg gegen den SV Schalding-Heining in der Schlussphase eingewechselt, obwohl er aus seiner Zeit beim türkischen Zweitligisten Manisa FK noch eine Rotsperre abbrummen musste. Das Kleeblatt verlor die drei Punkte am Grünen Tisch und rutschte in der Tabelle auf den Relegationsrang. "Das war zwar ärgerlich, aber die Sache ist für uns abgeschlossen", hält sich Ruman nicht mit Lamentieren auf. "Wir schauen nach vorne und müssen die nötigen Punkte einfach in den verbleibenden Spielen holen."

Mangelnde Konstanz

Überhaupt verfällt der Tscheche angesichts der Nähe zur Abstiegszone nicht in Panik, will auch nicht den Abstiegskampf ausrufen: "Ich sehe die Situation als Herausforderung für die nächsten Schritte. Wir haben im Kader die Qualität, um die nötigen Punkte zu holen. Bei uns steht weiter im Fokus, die Jungs besser zu machen." Verbessern sollen sich vor allem die Leistungsschwankungen. Die Mannschaft soll stabiler und konstanter werden. In der Defensive gilt es, die unrühmliche Quote von fast zwei Gegentoren pro Spiel deutlich zu senken. Offensivaktionen müssen im letzten Drittel konsequenter zu Ende gespielt werden.

Dabei wird Routinier Fabian Baumgärtel nicht mehr helfen. Der 34-jährige Abwehrspieler hat seinen Vertrag aus beruflichen Gründen zum Jahreswechsel aufgelöst und sich dem Landesligisten 1. FC Oberhaid angeschlossen.