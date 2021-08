Ruman: "Es ist mir egal, wie oft der Ball vorbeigeht"

Am Sonntagnachmittag empfing Türkgücü München Aufsteiger SC Freiburg II im Stadion an der Grünwalder Straße. Zur Freude von Trainer Petr Ruman verwertete die Mannschaft ihre Chancen und entschied die Partie 3:0 für sich.

Am 4. Spieltag der 3. Liga konnte Türkgücü München daheim gegen den SC Freiburg II den ersten Dreier seit Anfang April mitnehmen. Auf beiden Seiten kam es zu Chancen, doch von Anfang an dominierten die Gastgeber leicht. Allerdings endete der erste Durchgang torlos, da sich die Abschlüsse beider Teams meist zu unpräzise gestalteten.

Türpitz macht den Deckel drauf

"Ich sage den Jungs immer, dass es mir egal ist, wie oft der Ball vorbeigeht. Ich will einfach, dass wir in der nächsten Situation trotzdem wieder reingehen und schießen", äußerte sich Türkgücü-Cheftrainer Petr Ruman im Interview mit MagentaSport. Damit vermittelte er seiner Elf anscheinend die richtige Einstellung, denn in der 78. Spielminute belohnte sie sich endlich durch den Treffer von Albion Vrenezi. Kurz vor Schluss legte Petar Sliskovic nach (90.), und in der vierten Minute der Nachspielzeit setzte Philip Türpitz mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Direkt im Anschluss ertönte der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Tobias Reichel - der erste Saisonsieg der Heimmannschaft.

Das Team jubelte, ihr Coach lief auf den Platz und tat es ihnen gleich. "Die Freude ist riesig. Freiburg war gefährlich und hat ein gutes Spiel gemacht und wir haben dann trotzdem reingebissen", kommentierte Ruman die gewonnenen drei Punkte.

Bereits am Mittwoch steht das nächste Spiel an. Diesmal gastiert Türkgücü beim zweiten Aufsteiger TSV Havelse in der Hannoveraner HDI-Arena (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).