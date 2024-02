Rumänien verkündet Trainerwechsel

Nur wenige Tage nach dem Ende der Handball-EM 2023 trennt sich Rumänien von Cheftrainer Xavi Pascual. Übernehmen wird ein ehemaliger Nationalspieler.

Nach 28 Jahren kehrte Rumänien bei der Europameisterschaft in Deutschland zurück auf internationale Bühne. Zuletzt war das Team 1996 bei der EM in Spanien für diesen Wettbewerb qualifiziert.

Doch das Comeback lief alles andere als glücklich. Mit drei deutlichen Niederlagen gegen Österreich, Spanien und Schweden verabschiedete man sich als Tabellenletzter der Gruppe B bereits nach der Vorrunde aus dem Turnier und landete im Gesamtklassement auf dem 22. Platz.

Erneute Trennung von Pascual

Der rumänische Handball-Verband gab nun bekannt eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen zu wollen und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Xavi Pascual.

Der spanische Trainer hatte das Team 2021 zum zweiten Mal übernommen, nachdem er zuvor bereits von 2016 bis 2018 an der Seitenlinie des rumänischen Nationalteams gestanden hatte.

Ehemaliger Nationalspieler übernimmt

Ab sofort übernimmt der ehemalige Nationalspieler George Buricea das Amt des Cheftrainers. Der ehemalige Linksaußen und aktuelle Trainer von CSM Constanta soll Rumänien zu der Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien führen.

In der Qualifikation für das Großturnier trifft Rumänien am 8. und 12. Mai auf Tschechien. Es wäre eine Rückkehr nach 11 Jahren Pause, zuletzt nahm das rumänische Handball-Nationalteam 2011 an einer Weltmeisterschaft teil.