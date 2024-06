Stanciu traumhaft, Lunin mit Fehlern: Rumänien schlägt Ukraine deutlich

Den Auftakt in das Turnier hatte sich die Ukraine mit Sicherheit anders vorgestellt: Gegen Rumänien begannen die Gelb-Blauen dominant, verloren am Ende aber deutlich mit 0:3. Torhüter Lunin erwischte einen gebrauchten Tag, auf der Gegenseite avancierte ein Assistgeber zum Matchwinner.

Als der Ball in der 29. Minute in den Winkel des ukrainischen Tores flog, bebte das gesamte Stadion in München. Dieses Beben weckte allen voran die Rumänen, die fortan die Ukraine nicht mehr ins Spiel kommen ließen und am Ende klar und deutlich als Sieger vom Platz gingen. Danach hatte es in der Anfangsphase noch nicht ausgesehen.

Edward Iordanescus Rumänien hatte bei beiden Testspielen unmittelbar vor der EM nicht überzeugt. Weder beim 0:0 gegen Bulgarien noch beim 0:0 gegen Liechtenstein. Für den EM-Auftakt orientierte sich der Coach eher an der Aufstellung des Bulgarien-Spiels, demgegenüber begannen lediglich Burca und Coman anstelle von Rus und Mihaila (beide Bank).

In wesentlich besserer Form hatte sich die Ukraine um Trainer Serhiy Rebrov gezeigt, bei der Generalprobe gab es einen 4:0-Sieg über die Republik Moldau. Dabei verletzte sich jedoch Mykolenko am Knöchel, für ihn begann nun Arsenals Zinchenko. Außerdem rückte LaLiga-Torschützenkönig Dovbyk für Yaremchuk (Bank) in die Startelf.

Stanciu erst traumhaft, dann frech - Ukraine verunsichert

Die höhere individuelle Qualität besaßen die Gelb-Blauen, denen Rumänien von Beginn an den Ball überließ und sich zurückzog. Es war das erwartete Spiel, da die Tricolorii, die etwa in der Qualifikation zur EM nur fünf Gegentreffer zugelassen hatten, sich unter Iordanescu vor allem auf Defensivarbeit konzentriert.

Da die Ukraine im 4-2-3-1 agierend zu unpräzise spielte und Rumänien sicher stand, passierte vor den Toren nicht viel. Das änderte sich dann aber eben nach knapp einer halben Stunde. Ukraines Keeper Lunin spielte Man den Ball in die Füße, der sofort auf Stanciu legte. Die Direktabnahme des Kapitäns schlug traumhaft im Kreuzeck ein (29.).

Das Tor weckte die überwiegend rumänisch dominierte Arena auf und verunsicherte die Ukraine. Bis zur Pause hätten die Gelb-Blauen noch höher zurückliegen können, der freche Stanciu blieb mit seiner direkten Eckballvariante aber an der Latte hängen (39.).

Ukraine von der Rolle - Dragus macht schon alles klar

Hinein in den zweiten Durchgang, in dem Rumänien weiterhin Oberwasser hatte und gegen fahrige Ukrainer einfach aggressiver und Williger war. So auch in Minute 53, als Razvan Marin aus mehr als 20 Metern abzog. Der Schuss war durchaus haltbar, doch Real Madrids Torhüter Lunin erwischte einen gebrauchten Tag und so stand es plötzlich 2:0.

Die Ukraine war jetzt völlig von der Rolle, wirkte abwesend und machte es Man leicht, der nach einer Ecke mit einer einfachen Finte durch die Abwehr spazierte. Er legte quer für Dragus, der nach nicht einmal 60 Minuten auf 3:0 stellte (57.). Es war der dritte Assist für Man an diesem Tag, wenig später hatte der 25-Jährige Feierabend.

Mehr als 76 Minuten waren gespielt, da gab es zum ersten Mal Arbeit für Rumäniens Torhüter: Sudakov tankte sich durch und visierte den linken Winkel an, Nita streckte sich aber und parierte (77.). Es war eine der wenigen Chancen für offensiv viel zu harmlose Ukrainer, die in der Nachspielzeit durch Joker Yaremchuk immerhin die Latte trafen (90.+2), am Ende gegen die willensstarke Tricolorii aber hochverdient als Verlierer vom Platz gingen.

Die Ukraine muss bereits am Freitag (15 Uhr) wieder ran und trifft im zweiten Gruppenspiel auf die Slowakei. Für Rumänien geht es tags darauf (21 Uhr) mit dem Duell gegen Belgien weiter.