Überragender Gakpo führt Oranje ins Viertelfinale

Die Niederlande stehen hochverdient im Viertelfinale der EM. Oranje siegte am Dienstag mit 3:0 gegen Rumänien und muss sich am Ende auch nicht ärgern, eine Vielzahl an Chancen ausgelassen zu haben.

Rumäniens Trainer Edward Iordanescu wechselte nach dem 1:1 gegen die Slowakei doppelt: Mogos und Man starteten für Bancu (gelbgesperrt) und Coman (erkältet).

Bondscoach Ronald Koeman nahm nach der 2:3-Niederlage gegen Österreich drei Veränderungen an seiner Startelf vor: Dumfries, Xavi und Bergwijn begannen für Geertruida, Veerman und Malen (alle drei Bank).

Gakpo trifft schon wieder

Rumänien, als Außenseiter ins Spiel gegangen, begann richtig mutig und hatte durch Man die erste gute Chance, sein Schuss aus 16 Metern sauste knapp drüber (14.). Und die Niederländer? Die brauchen ein paar Minuten und schlugen dann eiskalt zu! Xavi fand auf der linken Seite Gakpo, der zog nach innen und traf trocken ins linke Eck (20.). Bereits das dritte Turniertor für den Mann vom FC Liverpool.

Der Führungstreffer tat der Niederlande sichtlich gut. Oranje agierte fortan spielfreudig und mit Rückenwind. Beinahe hätte die Elftal das 2:0 durch de Vrij nachgelegt, sein Kopfball landete am Außennetz (26.). Die Rumänen waren bis zur Pause fast nur noch am Verteidigen und konnten froh sein, dass es zur Halbzeit nur 0:1 stand.

Oranje vergibt Chance um Chance - Malen trifft doppelt

Auch nach der Pause waren die Niederlande total dominant. Depay ließe eine dicke Chance aus (54.), van Dijk traf per Kopf den Außenpfosten (58.), und Gakpo scheiterte nach tollem Solo an Rumäniens Keeper Nita (62.). In der 63. Minute jubelte Oranje dann zum zweiten Mal, allerdings nur kurz, da Torschütze Gakpo im Abseits stand.

Es ging in dieser einseitigen Partie munter so weiter, Rumänien sah kein Land mehr und die Niederländer vergaben Chance um Chance. Depays flacher Freistoß ging knapp links vorbei (68.), Veerman zielte ebenfalls zu ungenau (73.), und Gakpo wurde gerade noch geblockt (80.). Diese Partie hätte längst entschieden sein müssen, blieb aber aufgrund des Chancenwuchers der Elftal eng bis in die Schlussphase. Das änderte sich in der 83. Minute, als sich Gakpo überragend durchsetzte und Malen fand, der Dortmunder musste nur noch den Fuß hinhalten. Malen war es kurz vor dem Ende auch, der den 3:0-Endstand besorgte.

Somit zog die Niederlande ins Viertelfinale der EM ein. Dort geht es nun am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Berlin gegen Österreich oder die Türkei.