Dank Wagner: U 20 schlägt Rumänien knapp

Im Testspiel gegen Rumänien konnte sich die U-20-Auswahl mit 1:0 durchsetzen. Trotz einer guten Leistung stand das Spiel lange auf der Kippe, einziger Torschütze war Robert Wagner.

Für das Team von Trainer Hannes Wolf war es der zweite Sieg im zweiten Spiel der Länderspielsaison, zuletzt konnte sich die deutsche U 20 mit 2:1 gegen Polen durchsetzen. Vor 3700 Zuschauern begann das Team nach kurzen Anlaufschwierigkeiten stark und erspielte sich reihenweise Möglichkeiten. Vor allem dank des rumänischen Schlussmanns Borbei gelang es den Gastgebern im rumänischen Arad lange, die Null zu halten.

Vor allem Kerim Calhanoglu (FC Schalke 04) stach aus der deutschen Auswahl heraus, scheiterte in der 28. Minute per Heber am Aluminium und kam kurze Zeit später dem Torerfolg erneut nahe (37.). Auch Jens Castrop (1. FC Nürnberg) kam zu guten Gelegenheiten, ließ aber die letzte Präzision im Abschluss vermissen (32.,37.). So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Wagner trifft, Noll glänzt

Nach der Pause blieb Deutschland weiter bemüht, wieder machte der auffällige Calhanoglu auf sich aufmerksam, konnte aber trotz guter Möglichkeiten die Kugel erneut nicht im rumänischen Kasten unterbringen (47., 62.). Schließlich knackte Wagner den rumänischen Abwehrriegel doch noch: Der Freiburger hebelte die Abseitsfalle aus, brachte den Ball im Netz unter und sorgte so in der 74. Minute für die deutsche Führung.

Auch Keeper Nahuel Noll (TSG Hoffenheim II) konnte sich kurz vor Schluss noch einmal auszeichnen, als der Schlussmann einen gefährlichen Abschluss mit einer starken Parade entschärfte (86.). So konnte die deutsche U 20 den zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen perfekt machen.

Tore und Karten 0:1 R. Wagner (74') mehr Infos Tore und Karten 0:1 R. Wagner (74') Spielinfo Stadion Stadionul Motorul mehr Infos Spielinfo Anstoß 26.09.2022, 17:00 Uhr Stadion Stadionul Motorul Arad

Weiter geht es für das Team von Wolf Ende des Jahres: Hier warten die Tschechische Republik am 16., Norwegen am 19. und Portugals Auswahl am 22. November.