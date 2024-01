Rumänien enttäuscht, aber mit Zuversicht für die Zukunft

Rumänien feierte bei der Handball-EM nach 28 Jahren das Comeback auf internationaler Bühne. Trainer Xavi Pascual war nach dem Vorrunden-Aus "etwas enttäuscht" von seiner Mannschaft - und hofft auf eine rosigere Zukunft.

"Ich bin etwas enttäuscht von meiner Mannschaft“, sagte Xavi Pascual bei der Pressekonferenz nach dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Kroatien. Auch im dritten Spiel konnte Rumänien nichts Zählbares mitnehmen und musste sich Kroatien mit 31:25 geschlagen gehen.

Der Spanier machte die Gründe der drei Niederlagen weniger an der fehlenden Erfahrung seiner "jungen und temperamentvollen" Mannschaft fest als an der Vielzahl der Fehler seiner Mannschaft. Die Häufung der Fehler, die sein Team in der Partie gegen Kroatien vor der Pause gemacht hatte und es so den Kroaten ermöglichte davonzuziehen, seien "inakzeptabel".

"Das ist nicht typisch für unsere Leistung, und das ist ein entscheidender Aspekt, aus dem wir lernen müssen", bilanzierte der Trainer. "Auch wenn diese Fehler nicht der alleinige Grund für unsere Niederlage waren, müssen wir unbedingt lernen, wie wir solche entscheidenden Momente bei wichtigen Ereignissen meistern können", forderte Pascual.

Demis Grigoras: "Haben viel mehr Potenzial"

Nichtsdestotrotz sieht der erfahrene Trainer Entwicklungspotentiale seiner Mannschaft. "Ich glaube, dass Rumänien über unglaublich talentierte junge Spieler verfügt, die sich bei künftigen Europameisterschaften zweifellos profilieren werden", so Pascual.

Auch Demis Grigoras, der neben Andrei Buzle (BM Granollers), der zweite Auslandslegionär im Team der Rumänen ist, sieht bei Rumänien noch Luft nach oben, "Wir haben viel mehr Potenzial, und ich hoffe, dass wir in Zukunft unser Spiel zeigen können", erklärte der Rückraumspieler von Benfica Lissabon.

"Wir haben viele Spieler, die noch nicht viel Erfahrung haben, viele Spieler, die das Potenzial haben, große Spieler zu werden", sagte Grigoras weiter. "Ich hoffe, dass wir zurückkommen und diesen Weg fortsetzen werden. Bei der nächsten Europameisterschaft wollen wir dann besser abschneiden."