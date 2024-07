Rumänien bedankt sich bei Gastgeber Deutschland in einem Kabinen-Brief

Die rumänische Nationalmannschaft befindet sich nach dem Achtelfinal-Aus gegen die Niederlande auf dem Heimweg. Hinterlassen hat sie Gastgeber Deutschland einen Dankesbrief in der Kabine.

Auch wenn das Aus gegen Oranje die Stimmung naturgemäß trübte, kann Rumänien mit der EM zufrieden sein. Allein das Erreichen des Turniers war nicht unbedingt selbstverständlich gewesen, noch weniger der Einzug ins Achtelfinale. Das Team von Coach Edward Iordanescu qualifizierte sich vor Belgien, der Slowakei und der Ukraine sogar als Sieger der Gruppe E.

Mit einer netten Geste haben sich die Rumänen nach dem 0:3 gegen die Niederlande bei Gastgeber Deutschland bedankt. Die UEFA postete auf der Plattform X ein Foto, das einen Brief in einer aufgeräumten Kabine in der Münchner Arena zeigt, verfasst ist er auf rumänisch und deutsch.

Der Brief im Wortlaut

Die UEFA Euro 2024 war für uns alle eins der wichtigsten Fußballerlebnisse bisher und wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war. Jedes Spiel, jede Emotion, jedes Erlebnis hat uns zusammengebracht, um die Magie des Fußballs zu spüren.

Wir verlassen Deutschland mit dem Gefühl, dass wir für Rumänien alles gegeben haben und sind dankbar für alles, was wir hier erlebt haben. Er war eine Ehre, Teil der großen Familie des europäischen Fußballs zu sein.

Vielen Dank, dass Sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein! Wir sind dankbar für die angebotenen Konditionen. Sie sind ein wichtiger Teil des schönen Erlebnisses, dass wir bei der EURO 2024 hatten!

Die Rumänische Nationalmannschaft

Iordanescu hatte sich bereits bei den Fans nach dem Ausscheiden bedankt. "Es ist eine großartige Geschichte zu Ende gegangen, die wir vor zwei Jahren begonnen haben. Wir haben alles gegeben, vielen Dank an die Fans und alle Menschen zu Hause und die Rumänen in der ganzen Welt."