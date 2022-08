Rumäne Popovici schwimmt Weltrekord über 100 Meter Freistil

Der rumänische Ausnahmeschwimmer David Popovici hat bei den Europameisterschaften in Rom den Weltrekord über 100 Meter Freistil geknackt.

Der 17-Jährige schlug am Samstag bei seinem Sieg im Finale nach 46,86 Sekunden an und war damit fünf Hundertstelsekunden schneller als César Cielo bei seiner alten Bestmarke. Der Brasilianer hatte den Rekord seit der WM 2009 gehalten. Die Titelkämpfe hatten damals ebenfalls in der italienischen Hauptstadt stattgefunden.

Popovici wurde nach seinem Erfolg von den begeisterten Zuschauern am Freiluftbecken im Foro Italico mit lauten Sprechchören gefeiert. "David, David", riefen die Fans. Zuvor hatte es bei dieser EM noch keinen Weltrekord gegeben.