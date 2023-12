Ruiu verlässt Ansbach

Als vielversprechendes Abwehrtalent wagte Luca Ruiu im Sommer den Sprung in den Regionalliga-Kader der SpVgg Ansbach. Gegen die routinierte und eingespielte Innenverteidigung der "nullneuner" konnte sich der 20-Jährige aber nicht durchsetzen. Lediglich ein Einsatz sprang für Ruiu an 21 Spieltagen heraus, zu wenig für einen junges Talent. Um den nächsten Entwicklungsschritt zu tätigen und vor allem um mehr Einsatzminuten zu sammlen, kehrt er nun zurück an alte Wirkungsstätte zum Bayernligisten ATSV Erlangen.