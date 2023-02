Rui Costas harte Abschiedsworte für Fernandez

Benfica muss Enzo Fernandez schon nach einem halben Jahr ziehen lassen. Klubpräsident Rui Costa wählte kühle Abschiedsworte - demnach schlug der Weltmeister auch eine Kompromisslösung aus.

Während sein neuer Trainer Graham Potter gerade Enzo Fernandez' "große Persönlichkeit" hervorhob, stellte der Boss seines alten Klubs genau die indirekt infrage: Rui Costa, Präsident von Benfica Lissabon, verabschiedete den argentinischen Weltmeister mit harten statt warmen Worten.

"Ich werde keinem Spieler hinterhertrauern, der nicht bleiben will", sagte der ehemalige Top-Mittelfeldspieler laut portugiesischen und englischen Medien am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung. "Als Chelsea aufgetaucht ist, war es absolut unmöglich, seine Meinung zu ändern."

Angeblich war Chelsea zu einem Sommertransfer bereit - Fernandez aber nicht

Die Blues einigten sich mit Benfica auf die britische Rekord-Ablösesumme von 121 Millionen Euro, um Fernandez, der erst im Sommer von River Plate nach Lissabon gewechselt war, sofort zu bekommen. Dabei hatte es laut Rui Costa noch eine andere Möglichkeit gegeben.

"Wir haben eine Lösung für Enzo geschaffen, bis zum Ende der Saison hier zu bleiben, ohne Geld zu verlieren", berichtete Rui Costa. Doch während Chelsea sich auf ein solches Modell offenbar eingelassen hätte, habe Fernandez daran kein Interesse gehabt. "Enzo wollte unbedingt gehen und war da kompromisslos."

An diesem Punkt sei der Fall klar gewesen, so Rui Costa weiter. "Da habe ich gesagt: Er kann nicht mehr für Benfica spielen, keine Chance. So ein Spieler kann die Umkleidekabine nie mehr betreten." Er habe alles versucht, Fernandez zum Bleiben zu bewegen, versicherte der Präsident. "Ich habe ein reines Gewissen und bin so traurig wie jeder Benfica-Fan." Aber nach der Entwicklung "wollte ich diesen Spieler als Fan nicht mehr - und als Präsident auch nicht".

Wiedersehen mit Benfica in der Champions League noch möglich

Dafür freut sich nun Potter auf den "Kämpfer" Fernandez und dessen Persönlichkeit, bei der man denke: "Oh, um ihn mache ich mir keine Sorgen." Der 22-jährige Sechser hat beim Premier-League-Zehnten bis Sommer 2031 unterschrieben - und könnte theoretisch dieses Jahr noch mal auf Benfica treffen: Sein alter Klub steht wie sein neuer im Champions-League-Achtelfinale. Benfica trifft auf Club Brügge, Chelsea auf Borussia Dortmund.