"Ruhrstadion-Gesicht" als Reaktion auf das Bayern-Debakel

Nach fünf Runden ist der VfL Bochum noch sieglos, aber schon deutlich besser gestartet als in der vorigen Saison. Offen ist vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach vor allem die Besetzung der Offensive.

Kleine Erinnerung: In die vorige Saison startete der VfL Bochum, noch unter Thomas Reis, mit sechs Niederlagen. In der aktuellen Runde hat er sich zwar zuletzt mit dem 0:7 beim FC Bayern kräftig blamiert, aber immerhin schon drei Punkte eingesackt und zumindest die beiden Heimspiele unentschieden gestaltet.

Damit haben die Bochumer bisher sogar etwas besser abgeschnitten als der nächste Gegner, Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen ergatterten bisher erst zwei Zähler, haben aber immerhin schon die Heimspiele gegen die Top-Klubs Leverkusen, München und Leipzig hinter sich.

Letsch will Gladbach "unser Spiel aufdrängen"

"Gladbach ist eine Mannschaft, die sich über das Fußballspielen definiert", findet Trainer Thomas Letsch. "Borussia hat eine hohe Qualität, sie können flexibel agieren, auch mal die langen Bälle nutzen." Seine Konsequenz: "Wir müssen dem Gegner unser Spiel aufdrängen. Schließlich sei es unangenehm, hier in Bochum als Gast anzutreten, das haben wir uns erarbeitet."

Gerade nach dem Debakel in München wird seine Mannschaft natürlich alles daransetzen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. "Die Energie", so Letsch, "müssen wir wieder auf den Platz bringen, das muss bestätigt werden. Guter Fußball, giftig sein, Chancen erarbeiten." Sein Team müsse wieder, so fasst es Letsch zusammen, "das Ruhrstadion-Gesicht" zeigen.

Vor dem üblen Nackenschlag in München hatte Bochum sogar Sturm und Drang nachgewiesen und in drei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils mindestens 20 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben. Davon allerdings war in München nichts zu sehen.

Große Auswahl im Sturm, Letsch legt sich noch nicht fest

Auch darum wird es spannend sein zu sehen, wie Letsch seine vordere Reihe gegen Mönchengladbach aufstellt. Zuletzt in München hatte er es zunächst mit zwei beweglichen Stürmern versucht, Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei, der zuvor nicht in der Startelf gestanden hatte.

Und gegen Gladbach? Spielt dann zumindest ein großer, robuster Stürmer, wie Philipp Hofmann oder auch Sommer-Zugang Goncalo Paciência? "Jimmy Antwi-Adjei und Takuma Asano, das wäre die Variante mit viel Geschwindigkeit", so Letsch. "Wir können aber auch mit zwei klassischen Stürmern spielen. Oder halt mit einer Kombination", das war bislang in bislang in den meisten Fällen so.

Logisch, dass Letsch sich noch nicht festgelegt. "Wir suchen noch die richtige Besetzung für Samstag", versicherte der Trainer, der womöglich in der Defensive eine Umsetzung vornehmen wird. So ist davon auszugehen, dass Cristian Gamboa diesmal den Vorzug erhalten wird vor dem formschwachen Felix Passlack, der stets zur Startelf gehörte, aber bisher vieles schuldig blieb.

Kwarteng bleibt noch außen vor

Zur immer wiederkehrenden Geschichte entwickelt sich mittlerweile die Frage nach der Bochum-Premiere von Moritz-Broni Kwarteng. Der vom 1. FC Magdeburg gekommene Mittelfeldspieler war bisher wegen Leisten-Beschwerden außer Gefecht und angeblich schon wiederholt kurz davor, zumindest in den Spieltags-Kader zu rücken.

Auch gegen Mönchengladbach aber erhält der gebürtige Stuttgarter noch nicht das Start-Mandat. "Er hat zwar die ganze Woche trainiert, ist aber noch nicht bei 100 Prozent", so Letsch. "Wir haben uns daher entschieden, ihn noch nicht mit in den Kader zu nehmen."