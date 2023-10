Ruhnert zur Union-Misere: "Das ist sehr komplex"

Union hat die zurückliegenden sieben Partien verloren. Für den Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert liegt die Misere "an vielen Dingen".

Ob es von Vorteil ist, mit einer solch langen Niederlagenserie in die Länderspielpause zu gehen, kann aus zweierlei Sicht betrachtet werden. Auf der einen Seite kann sich Union Berlin neu sammeln und ordnen, die angeschlagenen Spieler können - in dem Fall Robin Knoche und Rani Khedira zurückkehren und an ihrer Fitness arbeiten. Auf der anderen Seite gehst du eigentlich gerne mit einem positiven Gefühl, sprich mit einem Sieg oder mindestens einem Punktgewinn in die zweiwöchige Unterbrechung.

"Grundtugenden nochmals betonen"

Wirklich neue Dinge einstudieren und Abläufe trainieren, können die Eisernen allerdings während der Pause eigentlich nicht so recht. Denn mit dem Erfolg ist es auch nur logisch, dass mehrere Nationalspieler abgestellt werden müssen. "Klar ist, dass wahrscheinlich die Grundtugenden nochmals mehr betont werden", sagte Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert im Gespräch mit dem kicker.

Am Ende muss man auch über 90 Minuten Spiele gescheit absolvieren und nicht immer nur partiell. Oliver Ruhnert

Seiner Meinung nach hat diese lange Misere von sieben sieglosen Partien in Folge mehrere Gründe. "Es liegt an vielen Dingen. Das ist sehr komplex. Am Ende muss man auch über 90 Minuten Spiele gescheit absolvieren und nicht immer nur partiell", berichtete der 51-Jährige. Das ist momentan das Kardinalproblem, dass sich Union zu viele Konzentrationsfehler leistet und seine Stärken nur phasenweise auf den Rasen bringt.

"Das macht es brutaler"

Hinten zu anfällig, vorne zu ineffizient, um es einfach auszudrücken. So gingen sieben Partien zuletzt verloren - und dass obwohl die Köpenicker in keiner Begegnung spielerisch oder chancentechnisch dem Kontrahenten deutlich unterlegen waren. "Es ist wahrscheinlich eher einfacher zu akzeptieren, wenn man Spiele sieht, wo man einfach keine Chance hatte. Diese Situationen hatten wir bisher eher wenig gehabt", betonte Ruhnert. "Das macht es brutaler, wenn du nicht so richtig sagen kannst: Hier warst du einfach klar schlechter. Das musst du akzeptieren."

Die Mannschaft ist noch nicht im Flow, einige Neuzugänge leisten noch nicht das, was sie im Leisten zustande sind. Und dann sind es auf dem Niveau einfach Kleinigkeiten, die das Pendel in Richtung Sieg oder Niederlage schlagen lassen. So oder so muss sich Union Berlin in allen Bereichen steigern, um die erste große Krise seit dem Aufstieg in die Bundesliga zu stoppen.