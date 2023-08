Ruhnert: "Uns fehlt noch ein bisschen Leben in der Mannschaft"

Oliver Ruhnert (51) bastelt aktuell noch an einem für die Champions League tauglichen Kader. Ganz zufrieden ist der Union-Geschäftsführer noch nicht, es sei aber nur eine Frage der Zeit.

Sein Handy hat Oliver Ruhnert dieser Tage noch etwas häufiger im Einsatz als sonst ohnehin schon. Der Geschäftsführer von Union Berlin nutzt deshalb jede Gelegenheit, das Gerät an den Strom zu hängen. "Sonst wird man schon nervös, wenn der Akku am Ende des Tages den Geist aufgibt", verriet er in der neuen Folge "kicker meets DAZN". 45 Minuten nahm sich Ruhnert Zeit für ein ausführliches Gespräch - in der Hoffnung, keinen wichtigen Transfer-Anruf zu verpassen.

"Wir werden noch Spieler dazubekommen", sagte er, ohne sich in die Karten blicken zu lassen. In den letzten Jahren habe Union relativ frühzeitig einen Kader zusammengehabt, in diesem Jahr sei das nicht so. Aber: "Das sind dann die Spieler, die wir auch bekommen wollten. Es zieht sich eben ein bisschen."

Ruhnert arbeitet noch an einem stimmigen Kollektiv

Bei der Kaderzusammensetzung stelle sich immer wieder die Frage: Wie weit kannst und darfst du Veränderungen gestalten, ohne den Kern wegzunehmen? "Da sind wir noch nicht hundertprozentig glücklich, es fehlt uns noch ein bisschen Mentalität und so ein bisschen Leben in der Mannschaft", beschrieb Ruhnert das Anforderungsprofil. "Wir haben den einen oder anderen Spieler hinzubekommen, der sportlich toll ist und uns auch helfen wird, aber am Ende braucht es auch immer eine Mannschaft, nicht nur die individuelle Qualität des Einzelnen. In den letzten Jahren war auch das Kollektiv der Schlüssel zum Erfolg."

Gosens? "Eruieren grundsätzlich immer Möglichkeiten"

Ins gesuchte Profil passt Robin Gosens. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme wollte Ruhnert nicht kommentieren, wie weit man mit dem Nationalspieler in Diensten von Inter Mailand ist. Grundsätzlich sei es so, dass Union immer "Möglichkeiten eruiere" - auch wenn eine Personalie auf den ersten Blick finanziell nicht darstellbar scheint, erklärte Ruhnert. "Wir versuchen, uns im Denken nicht zu blockieren. Und wenn sich Möglichkeiten auftun, arbeiten wir an einer Umsetzung." Die ist im Fall Gosens inzwischen weit fortgeschritten ...

Oliver Ruhnert spricht im Podcast auch über Bundestrainer Hansi Flick, die Transfer-Posse um Isco sowie den herben Verlust von Julian Ryerson. Außerdem verrät er, ob die Mannschaft oder einzelne Spieler bei möglichen Neuzugängen mitreden dürfen.

KMD #177 - Oliver Ruhnert Vol. II Zum Start in eine neue Saison kicker meets DAZN gibt es die große Analyse aller Bundesligisten mitsamt gewohnt waghalsigen Prognosen zu allen Zu- und Abgängen. Wie so ein Transfer eigentlich funktioniert, berichtet Union-Manager Oliver Ruhnert. Und: kicker-Reporter Jim Decker hilft bei der Aufarbeitung des bitteren Abschneidens der Frauen-Nationalmannschaft.

Der Podcast ist verfügbar auf der Website und in den Apps des kicker, auf den Portalen der DAZN Group sowie auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel:

Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo